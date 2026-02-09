[속보] 민주당, ‘외국인 처녀 수입’ 발언 진도군수 제명
더불어민주당이 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교 갈등을 일으킨 김희수 전남 진도군수를 제명했다.
민주당은 9일 국회 최고위원회를 열고 김 군수에게 최고위원 만장일치로 제명 처분을 내렸다.
앞서 김 군수는 지난 4일 광주·전남 통합 타운홀 미팅에서 인구 소멸 문제를 언급하며 “정 안 되면 스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말했다.
이후 주한 베트남 대사관이 전남도에 항의서한을 보내고, 전남도는 두 나라 대사관에 사과 서한을 보내는 등 외교적 문제로 비화했다.
민주당 내에서도 비판 목소리가 거세졌다. 문정복 민주당 최고위원은 “여성은 인구 정책의 도구가 아니다”며 “이 발언의 본질은 감수성 부족을 넘어 사람을 물건처럼 취급한 것”이라고 비판했다.
민주당 여성위원회도 성명을 내고 “군민의 인권을 증진하고 성평등 실현의 책무가 있는 기초단체장으로서 있을 수 없는 일”이라며 “성인지감수성, 인권감수성은 공직자로서 마땅히 갖춰야 할 기본적인 소양”이라고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
