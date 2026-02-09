제주공항 정상화… 결항편 승객 1만3000명 대부분 수송 완료
산간도로 제한 해제, 주말 동안 37명 부상
전날 폭설로 결항이 이어졌던 제주국제공항 항공편이 정상 운항을 재개했다. 결항으로 발이 묶였던 승객들은 임시편과 타 항공사 잔여 좌석을 통해 대부분 수송됐으며, 일정 변경으로 조정된 인원도 있어 새벽 시간대 공항 혼잡은 크지 않았다.
한국공항공사 제주공항에 따르면 9일 국내선 421편, 국제선 60편 등 총 481편이 운항해 8만1252명을 수송할 예정이다. 전날 결항편 승객 수송을 위해 김포·김해로 가는 임시편도 각 2편씩 증편됐다.
제주공항에 내려졌던 기상특보는 모두 해제됐다.
오전 6시5분 김포행 아시아나항공 OZ8908편 출발을 시작으로 항공편 운항이 원활히 이뤄지고 있다. 전국 공항에서도 기상에 따른 결항 가능성은 없을 것으로 전망된다.
전날 제주공항은 폭설로 활주로 운용이 오전 11시까지 중단되며 총 176편이 결항했고, 267편이 지연 운항했다.
그러나 임시편 증편과 잔여 좌석 활용으로 상당수 승객이 수송돼 심야 체류객은 24명에 그쳤다.
산간 도로 통제도 모두 해제됐다. 다만 한라산국립공원 탐방로는 시설물 점검으로 7곳 모두 전면 통제 중이다.
제주에서는 지난 7일부터 폭설과 강풍으로 인한 사고 신고가 총 42건 접수됐다.
대부분 폭설에 의한 미끄러짐 사고였으며, 강풍으로 구조물이 흔들리거나 지붕 판넬이 추락한 사고가 일부 발생했다.
오늘 제주는 아침 기온이 0도 안팎으로 낮겠으나 낮 최고기온은 8∼11도까지 오를 것으로 예보됐다.
기상청은 눈이 얼어붙은 지역에서 빙판길과 도로 살얼음이 많을 수 있다며 교통·보행 안전에 각별한 주의를 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
