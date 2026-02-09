스승은 말했다, 깜짝 메달 아니라고…“준비된 김상겸, 다음 올림픽도 가능”
스노보드 베테랑 김상겸(하이원)은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 평행대회전 은메달을 차지하며 한국 선수단의 메달 레이스 포문을 열었다. 그는 앞선 세 차례 올림픽에서 입상에 실패했다. 여기에 올림픽 직전 월드컵에서 우승을 차지한 대표팀 후배 이상호(넥센윈가드)가 강력한 메달 후보로 꼽혔던 터라 김상겸의 은빛 질주를 두고 ‘대이변’이라는 평가가 뒤따랐다.
하지만 김상겸과 네 번의 올림픽을 함께 한 스승의 생각은 달랐다. 이상헌 스노보드 알파인 대표팀 감독은 9일(현지시간) 국민일보에 “김상겸은 준비된 올림픽 메달리스트다. 깜짝 메달을 딴 게 아니다”고 단호하게 말했다. 그는 “김상겸과 거의 모든 시합을 같이해 왔다. 선수나 저나 평생 잊지 못할 기억을 갖게 돼 가슴이 벅차다”는 소감을 전했다.
김상겸은 한국 스노보드의 개척자다. 2011년 에르주르 동계유니버시아드 평행대회전에서 금메달을 목에 걸며 한국 스노보드 최초의 국제대회 우승자가 됐다. 당시부터 이 감독은 김상겸을 곁에서 지도하며 희로애락을 함께했다. 그는 은메달을 딴 김상겸을 부둥켜 안고 “마음고생을 정말 많이 했다. 네가 해냈다”는 말을 전했다.
한국 스노보드는 이상호의 2018년 평창 대회 은메달을 기점으로 가능성을 확인했다. 이 감독은 “금메달을 목표로 이번 대회를 시작했다. 김상겸과 이상호가 나란히 포디움에 서는 모습을 기대했다”며 “스노보드는 변수가 많은 종목인데 그동안 준비를 잘해 왔다”고 말했다.
스노보드 알파인 경기는 0.01초를 다투는 종목이다. 일대일 방식의 경기여서 ‘강한 멘탈’도 요구한다. 상대 선수를 보고 기가 죽으면 자신만의 레이스를 할 수 없다.
이 감독은 “김상겸이 네 번째 올림픽이라 많이 의연해지고 구력도 쌓였다”며 “피지컬을 활용한 라인 선택과 가속이 김상겸의 장점인데 올림픽에서 그걸 모두 보여줬다”고 평가했다.
경험이 중요한 알파인 종목 선수들은 30대 중반 이후 전성기를 맞는 경우가 많다. 김상겸이 이번 대회 8강에서 꺾은 세계 랭킹 1위 롤란드 피슈날러(이탈리아)는 45세, 결승에서 맞붙은 베냐민 카를(오스트리아)은 40세다.
이 감독은 “김상겸은 자기 관리를 열심히 한다. 본인이 원하면 다음 올림픽 출전도 충분히 가능하다고 본다”며 “지금처럼 몸 관리를 잘하면 계속 좋은 성적이 나올 것”이라고 강조했다.
김상겸도 은메달 확정 후 “스노보드는 제 인생이다. 꾸준히 하다 보면 더 좋은 결과가 있을 것”이라고 말했다. 네 번의 올림픽 동안 곁을 지켜준 코치진과 가족, 선의의 경쟁을 하며 성장한 후배 이상호에게도 고마움을 표현했다.
