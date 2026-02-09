경주시, 위기가구 신속 지원·고독사 예방 강화
경북 경주시가 위기 가구를 조기에 발굴·지원하고 복지안전망을 촘촘히 구축해 복지 사각지대 해소에 나선다.
경주시는 9일 위기가구에 대한 신속한 지원과 사회적 고립·고독사 예방을 핵심으로 한 예방 중심의 복지정책 역점사업을 추진한다고 9일 밝혔다.
우선 긴급복지지원사업을 통해 실직, 중증 질환, 주소득자 사망, 화재 등으로 생계가 곤란한 2900가구에 총 31억6500만원을 지원할 계획이다. 지난해(3096세대·29억4400만원)보다 예산을 늘려 현장 대응력을 높일 방침이다.
긴급 지원은 ‘선지원 후조사’ 원칙으로 진행되며, 소득 기준은 기준중위소득 75% 이하, 재산은 부채 공제를 반영해 산정한다. 지원 항목은 생계비와 의료비, 주거비, 해산·교육·장제비 등이다.
시는 관련 조례를 바탕으로 위기사유 인정의 유연성을 높이고, 유관기관 연계를 통해 위기 가구 발굴 체계를 강화한다.
아울러 사회적 고립가구와 고독사 예방 지원사업도 지난해보다 인원과 예산 모두 확대해 추진한다. 올해 사업 대상은 200명으로, 예산은 7200만원 규모다.
시는 AI 기반 안부 확인 시스템을 도입해 생활환경과 안전 상태를 상시 점검하고, 주거환경 정비와 생활행태 개선을 병행할 계획이다. 또 공동체 공간 조성과 사회적 관계망 형성 프로그램을 통해 단계적으로 고립 위험 해소에 나선다.
주낙영 경주시장은 “위기 이후의 지원을 넘어 위기를 사전에 감지하고 예방하는 것이 올해 복지정책의 핵심”이라며 “소외되는 시민이 없는 촘촘한 복지안전망 구축에 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사