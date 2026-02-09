충남도, 14∼18일 설 연휴 종합대책 추진
충남도는 오는 14∼18일 종합상황실을 운영하며 ‘설 연휴 종합대책’을 추진한다고 9일 밝혔다.
종합대책은 재난·재해 예방, 민생경제 회복, 지역상권 활성화, 소외 이웃 나눔, 의료체계 등 6대 분야 17개 과제로 구성했다.
도는 재난상황관리과를 통해 24시간 재난상황 관찰(모니터링)과 유관기관 협력체계를 강화하는 등 대응체계를 확립했다.
교통안전과 도민 밀접분야 특별관리, 정전·가스 공급 중단 방지, 재난형 가축전염병 특별방역, 산업재해예방 강화 활동도 추진한다.
도·시군 물가안전 종합상황실을 운영해 연휴 기간 물가 인상이 예상되는 주요 품목을 집중관리한다. 또 시·군별 관광 자원을 홍보하고, 각종 문화‧체육 등 프로그램을 통해 지역 소비를 유도할 계획이다.
온·오프라인 농특산물 특판전과 직매장을 운영하고, 중소기업 특별경영안정자금 융자지원, 중소기업 노동자에 대한 자금지원도 추진한다.
24시간 응급진료 상황실과 연휴 기간 문 여는 병원·약국 운영 등 의료체계를 구축하고, 독감 등 감염병 비상방역대책상황실을 통해 취약시설 집중 관리에 나선다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
