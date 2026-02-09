시사 전체기사

[속보] 국힘, ‘친한계’ 김종혁 전 최고위원 제명 징계 확정

입력:2026-02-09 10:35
수정:2026-02-09 10:39
공유하기
글자 크기 조정
국민의힘 김종혁 전 최고위원이 지난 1월 19일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석한 뒤 취재진과 인터뷰하고 있다. 연합뉴스

[속보] 국힘, ‘친한계’ 김종혁 전 최고위원 제명 징계 확정

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1026
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
나경원 “쿠팡에 정치적 드잡이, 여론몰이 중단해야”
‘서초의 왕’ 전광판 앞 춤춘 변호사, 정직 처분 ‘적법’
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
[단독] 신천지, 이만희 ‘탈세 기소’ 막으려 대형로펌에 거액 ‘성공보수’ 약속
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”
다카이치 압승… 아베 못이룬 ‘전쟁 가능 국가’ 개헌 나설듯
‘AI 맞장구’에 망상 심화…“돌팔이다” 의사도 불신
국민일보 신문구독