대구 달성군 ‘화원 역사문화체험관’ 정식 개관
대구 달성군은 3대 문화권 사업으로 조성된 낙동가람 수변 역사누림길(화원지구) 내 ‘화원 역사문화체험관’이 정식 개관했다고 9일 밝혔다.
대구시가 국·시비 302억원을 투입해 조성한 화원 역사문화체험관은 화원읍에 대지면적 7만7338㎡, 연면적 6757㎡(지하 2층~지상 2층) 규모다. 달성군이 위탁 운영한다. 약 5주간의 임시 개관을 마무리하고 지난 6일 정식 개관했다.
화원 역사문화체험관은 단순한 관람 위주의 전시에서 벗어나 지역의 역사적 자산을 현대적 미디어 아트와 결합해 방문객들에게 몰입감 넘치는 경험을 선사할 예정이다.
주요시설로는 구형 LED 전광판이 설치된 개방형 로비, 인터랙티브 전시·체험관, 인생네컷 포토부스, 다목적 공연장, 휴게 카페, 외부 미디어파사드 등이 있으며 지상 1층에 조성된 야외 정원과 낙동강 수변 산책로가 연결돼 가족 단위 방문객들이 여가와 휴식을 동시에 즐길 수 있는 복합 문화 공간으로 설계됐다.
정식 개관에 앞서 지난 1월 1일부터 2월 5일까지 진행된 임시 개관 1개월 동안 1만8000여명의 방문객이 다녀가며 관심을 입증했다. 달성군은 임시 개관 기간 접수된 이용객들의 후기와 개선사항을 적극 반영해 관람 동선을 최적화하고 체험 콘텐츠의 완성도를 높였다.
최재훈 달성군수는 “이번 화원 역사문화체험관 개관으로 기존 사문진 주막촌, 낙동강 생태탐방로, 달성습지, 디아크 등 화원유원지 일원 관광자원들과의 시너지 효과를 기대할 수 있게 됐다”며 “현재 군에서 화원유원지 일원에 추진하고 있는 화원 가족테마파크 조성사업, 화원 워터프론트 조성사업까지 더해지면 향후 화원유원지 일원은 낙동강, 금호강 권역의 ‘S자형 수변관광벨트’ 핵심 거점이 될 것”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
