킨텍스 ‘2026 건설·안전박람회’ 27일까지 조기신청 접수

‘4대 핵심 특별관’ 중심 전시 고도화

오는 2월 27일까지 1차 조기신청을 완료한 기업에는 부스당 30만원의 참가비 할인과 사전 마케팅 지원 등 파격적인 혜택이 제공된다. 이후 5월 말까지 2차 조기신청 할인이 순차 적용될 예정이다. 모집 대상은 건설기술 및 안전관리를 비롯해 스마트건설, 드론·로봇·AI 기반 솔루션 등 건설·안전 분야 국내외 전 기업이다.