[단독] 특검 “법원, 영장 내줬는데” vs 김상민 측 “본안은 별개”
김건희 특검과 김상민 전 검사 측은 ‘별건 기소’ 쟁점을 두고 지난달 16일 결심 공판 이후에도 치열한 물밑 싸움을 벌였다. 특검 측은 김 전 검사의 정치자금법 위반 혐의 수사 과정에서 법원이 잇달아 압수수색·구속영장을 발부했고 이 과정에서 별건 논란은 전혀 없었다고 강조했다. 이에 김 전 검사 측은 본안 재판부는 영장판사의 판단에 기속되지 않고 독립적인 판단을 할 책무가 있다고 반박했다.
9일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 지난 4일 김 전 검사의 정치자금법·청탁금지법 위반 혐의를 심리 중인 서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복)에 특검의 수사범위에 대한 의견서를 제출했다. 앞서 김 전 검사 측은 2024년 총선 출마를 준비하면서 사업가 김모씨에게 선거용 차량 대여비 등 명목으로 4200만원을 불법 기부받은 혐의(정치자금법 위반)에 대해 “특검법상 본류 사건과 객관적·인적 관련성이 현저히 떨어진다”며 별건 수사·기소이므로 공소를 기각해야 한다고 주장했다. 특검 의견서는 이를 반박하는 취지다.
특검은 의견서 말미에서 “특검은 본건 정치자금법 위반 혐의에 대한 수사를 진행하면서 귀원(법원)에 수차례 압수수색검증 영장을 청구해 집행하거나 피고인(김 전 검사)에 대한 구속영장을 청구해 발부받기도 했다”며 “그 과정에서 귀원이 특검의 수사대상이 아니라는 판단을 한 사실은 전혀 없었다”고 밝혔다. 법원이 수사 과정에서 영장을 연이어 발부하면서 수사가 정당화됐고, 별건 수사·기소 논란이 불거질 이유가 없다는 취지다.
특검은 이 과정에서 김 전 검사가 김건희 여사에게 공천 등을 청탁하며 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 제공한 혐의(청탁금지법 위반)와 정치자금법 위반 혐의가 밀접한 연관성이 있다는 논리를 제시했다. 청탁금지법 위반 혐의에 대해서는 별건 논란이 없다는 점을 파고든 것이다.
특검은 “본건 그림(이 화백 그림)의 매수 자금이 피고인의 독자적 재원이 아니라 피고인과 밀접한 관계에 있던 제3자(사업가 김씨 등)으로부터 유래했을 가능성이 상당했다”고 했다. 그러면서 “특검이 김건희 관련 금품수수 의혹 사건의 실체를 규명하는 과정에서 ‘김씨-피고인-김건희’ 사이의 인적·자금적 연관성을 배제할 수 없게 된 것이고, 특검 수사상 합리적 범위 내의 확인대상에 해당한다”고 주장했다.
김 전 검사 측은 지난 6일 재판부에 특검 주장을 반박하는 의견서를 냈다. 김 전 검사 측은 “영장 발부 당시 특검의 수사 대상 여부에 대해 명시적 판단이 없었다는 사정만으로 본안 단계에서 특검의 수사·공소권이 법리적으로 정당화됐음을 의미하는 건 아니다”라고 주장했다. 이어 “본안 재판부는 영장심사 결과에 기속되지 않고 헌법과 법률에 의해 공소제기의 적법성을 독자적으로 심사할 책무가 있다”며 덧붙였다.
김 전 검사 측은 특검이 청탁금지법 위반 혐의와 정치자금범 위반 혐의를 연결지은 것에 대해서도 “두 사건은 자금의 출처, 제공의 주체, 수혜의 대상이 완전히 상이한 별개의 사건에 불과하다”고 일축했다. 또 “단순히 동일한 인물이 범한 여러 개의 범죄라거나 시기적으로 인접했다는 사정만으로 관련성을 인정하면 사실상 ‘무제한적 별건 수사’를 허용하는 결과가 돼 죄형법정주의 원칙을 정면으로 위반하게 된다”고 반박했다. 김 전 검사에 대한 1심 선고 공판은 이날 오후 2시에 열린다.
