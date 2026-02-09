올해 충남서 5.6조원 규모 공공기관 공사·용역 발주
올해 충남도와 공공기관이 발주하는 건설공사와 용역 사업 규모는 5조5995억원으로 나타났다.
9일 충남도에 따르면 올해 도와 시·군, 도교육청, 대전지방국토관리청, 한국농어촌공사, 한국토지주택공사 등 지역 공공기관이 발주하는 1억원 이상 건설공사와 1000만원 이상 용역 사업은 총 2457건이다.
건설공사 1263건(5조1031억원), 용역 1194건(4964억원) 등 총 5조5995억원으로, 전년 대비 1조4602억원 증가했다. 이 가운데 도가 발주하는 공사·용역은 대천항 북방파제 준설토투기장 조성사업(1153억원), 충남예술의전당 건립사업(641억원), 장암∼석성 도로건설공사(432억원), 칠산천 지방하천 정비사업(318억원), 온양천 재해복구사업(310억원) 등 346건(6611억원)이다.
각 시·군별로 보면 천안 266건(5326억원), 아산 46건(3445억), 당진 225건(2708억원), 부여 131건(2340억원), 공주 41건(1438억원) 등이다.
충남도교육청, 대전지방국토관리청, 대산지방해양수산청, 한국도로공사, 한국농어촌공사, 한국가스공사, 발전 3사(한국중부발전·한국서부발전·한국동서발전), 충남개발공사 등 18개 기관은 1008건에 2조 9295억원의 공사와 용역을 발주한다.
도는 이번 기관별 발주 계획을 도내 건설 관련 단체와 기업 등에 배포해 지역 수주율을 높일 예정이다. 각 기관에 대해서는 침체한 건설경기 상황을 고려해 연초부터 신속 집행할 수 있도록 할 방침이다.
특히 올해부터는 지역 건설산업 활성화 협의회를 운영해 국가·공공기관 발주 사업에 도내 업체 참여가 확대될 수 있도록 협조를 요청할 계획이다.
김용목 도 건설정책과장은 “건설경기 불황이지만 전년 대비 발주 물량이 증가한 만큼 도내 업체의 참여가 확대될 수 있도록 노력할 것”이라며 “각 기관과 협의하고 지역 건설산업에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
