시사 전체기사

[속보] 정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과

입력:2026-02-09 10:22
공유하기
글자 크기 조정
정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

[속보] 정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
나경원 “쿠팡에 정치적 드잡이, 여론몰이 중단해야”
‘서초의 왕’ 전광판 앞 춤춘 변호사, 정직 처분 ‘적법’
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
[단독] 신천지, 이만희 ‘탈세 기소’ 막으려 대형로펌에 거액 ‘성공보수’ 약속
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”
다카이치 압승… 아베 못이룬 ‘전쟁 가능 국가’ 개헌 나설듯
‘AI 맞장구’에 망상 심화…“돌팔이다” 의사도 불신
국민일보 신문구독