경주 문무대왕면 산불 재발화 8시간 만에 진화
경북 경주시 문무대왕면 입천리 일대에서 발생한 산불이 재차 번졌다가 8시간 만에 다시 진화됐다. 산림 당국은 잔불 정리에 총력을 기울이며 추가 발화를 막기 위한 작업을 이어가고 있다.
산림청은 9일 오전 4시쯤 경주시 문무대왕면 안동교차로 인근 야산에서 재발화한 산불의 주불을 진화했다고 밝혔다. 지난 8일 오후 7시 56분쯤 다시 불길이 치솟은 지 약 8시간 만이다.
해당 산불은 이보다 앞선 지난 7일 오후 9시 40분쯤 문무대왕면 입천리 야산에서 처음 발생했다.
당시 불은 강풍을 타고 번지며 20시간 가까이 이어졌고, 산림 당국은 8일 오후 6시쯤 주불을 잡았다. 그러나 낙엽 아래 숨어 있던 잔불이 강풍에 되살아나며 화재가 재점화됐다.
당국은 밤새 인력 300여명과 장비 114대를 긴급 투입해 진화에 나섰다. 이어 9일 오전 7시 10분부터 헬기 17대와 해병대 등 인력 수백 명을 투입해 진화에 총력전을 펼쳤다.
인근 마을 주민 60여 명이 일시 대피했으며, 현재는 일부 주민이 귀가한 상태다. 인명 피해는 발생하지 않았다.
경북소방본부 관계자는 “현재 산림 일부에서 국소적으로 연기가 발생하고 있으며, 잔불 정리 중이다”라고 밝혔다.
산림청에 따르면 이번 산불의 영향 구역은 약 54㏊로, 축구장 76개 크기에 해당한다. 불길이 이어진 화선(불의 길이)은 3.7㎞로 집계됐다.
