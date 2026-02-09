김시우, 우승까지 딱 1타가 부족했다…피닉스오픈 공동 3위

시즌 초반 3개 대회 연속 ‘톱10’ 입상

고터럽, 마쓰야마 꺾고 시즌 첫 2승

이승택, 버디 7개 앞세워 공동48위

9일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스에서 끝난 PGA투어 WM 피닉스오픈에서 공동 3위에 입상한 김시우. AFP연합뉴스

9일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스에서 끝난 PGA투어 WM 피닉스오픈에서 연장 승부 끝에 마쓰야마 히데키를 꺾고 시즌 2승에 성공한 크리스 고터업. AFP연합뉴스

김시우는 9일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린