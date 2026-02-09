인천시, ITS 통해 원도심 교통효율성 대폭 향상
인천시는 교통환경이 열악한 중구, 동구, 강화군, 옹진군(영흥도) 일대를 대상으로 지능형교통체계(ITS) 기반 스마트빌리지 조성사업을 추진했다고 9일 밝혔다.
시는 이번 사업을 통해 인공지능(AI)기반 스마트 교차로 25곳, 좌회전 감응신호 4곳, 실시간 신호정보 제공 교차로 81곳을 구축하고 지난달부터 정식 운영에 들어갔다.
상습 교통정체 구간이던 강화 갑곶초소부터 강화경기장사거리까지 약 6㎞ 구간에는 AI 기반 스마트 교차로 12곳이 구축됐다. 시는 AI 기반 스마트 교차로에서 수집된 교통 데이터를 바탕으로 인천경찰청, 한국도로교통공단과 협업해 교통 신호주기를 최적화했다. 이를 통해 양방향 평일 기준 평균 주행 속도는 시속 28.3㎞에서 36.6㎞로 29.3% 향상됐다. 양방향 평균 지체 시간도 47.6% 감소해 4분30초에서 2분21초로 줄어들었다.
좌회전 감응신호는 차량이 감지될 경우에만 좌회전 신호를 부여하는 방식으로 운영된다. 강화군 교차로 1곳과 영흥도 교차로 3곳에 적용됐다. 이후 교차로의 평균 지체 시간은 15.1초에서 9.3초로 38.4% 감소했다. 불필요한 좌회전 신호 부여 횟수도 47.3% 줄어든 것으로 조사됐다.
실시간 신호정보 제공 교차로는 강화군 64곳, 중구 14곳, 동구 3곳에 각각 구축돼 전방 신호등 잔여 시간 정보 등을 운전자에게 전달하고 있다. 관련 정보는 교차로 진입 시 내비게이션 등으로 실시간 확인 가능하다.
장철배 시 교통국장은 “첨단 AI 기술을 원도심 교통 현장에 적용해 지속적으로 교통 문제를 개선해 나가겠다”며 “보편적 교통복지를 통해 인천이 경쟁력을 갖춘 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
