해수부 부산 이전 효과 본격화… 동구 소상공인 매출 8%↑
공무원 평일 소비 늘며 상권 회복세
이전 전후 10주 분석… 부산 평균 상회
수정동·초량동 외식 매출 증가 두드러져
해양수산부(해수부)가 부산 동구로 이전한 이후 인근 소상공인 매출이 뚜렷한 상승세를 보인 것으로 나타났다. 공무원 유입에 따른 평일 유동 인구 증가가 실제 지역 상권 회복으로 이어졌다는 분석이다.
소상공인 경영관리 슈퍼앱 ‘캐시노트’를 운영하는 한국신용데이터(KCD)는 해수부 이전 전후 10주간의 부산 지역 소상공인 매출 데이터를 분석한 결과 해수부가 위치한 부산 동구의 전년 대비 평균 주간 매출이 약 8% 증가했다고 9일 밝혔다.
해수부 이전이 시작된 지난해 12월 8일 이후 동구의 매출 증가율은 부산 전체 평균을 지속적으로 웃돌았다. 조사 기간 동구는 부산 16개 구·군 가운데 전년 대비 매출 증가율이 가장 높은 지역으로 나타났다. 매장당 평균 매출은 부산진구, 해운대구, 동래구가 높았지만 전년 대비 증가 폭이 가장 컸던 곳은 동구였다.
해수부가 이전한 동구 상권은 외식업과 유통업, 서비스업 비중이 높다. 실제로 동구 전체 업종 매출은 점심 시간대인 오전 11시부터 오후 2시 사이에 집중됐고 주말보다 평일 매출 비중이 높게 나타났다. 행정·업무 시설 유입이 일상 소비를 자극한 것으로 분석된다.
특히 해수부 청사가 위치한 수정동과 인접한 초량동을 중심으로 외식업 매출 증가가 두드러졌다. 수정동 외식업 매출은 전년 대비 9.1%, 초량동은 7.3% 증가했다. 동구 외식업의 평균 테이블당 단가는 약 5만2000원으로, 점심·저녁 시간대 실질 소비가 확대된 것으로 나타났다.
강예원 한국신용데이터 데이터총괄은 “해수부 이전 이후 부산 동구는 평일 소비를 중심으로 소상공인 매출이 증가하는 흐름을 보이고 있다”며 “대규모 행정기관 이전이 상징적 의미를 넘어 골목상권에 실질적인 경제 효과를 만들어낼 수 있음을 데이터로 확인한 사례”라고 분석했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
