파주시, 시민과 함께 시정 방향 설계…20개 읍면동 순회 소통
경기 파주시는 시민의 목소리를 직접 정책으로 반영하는 대표적 소통행정 모델인 ‘이동시장실’을 기반으로 2026년 시정운영계획 설명회를 성공리에 마쳤다.
파주시는 지난 1월 26일 장단면을 시작으로 2월 6일 교하동까지 20개 읍·면·동을 순회하며 2026년 시정운영 방향을 시민들과 공유하고, 이동시장실을 통해 현장의 다양한 의견을 청취했다. 이 과정에는 1000여명의 시민이 참여하며 시정에 대한 높은 관심과 소통 행정에 대한 신뢰를 보여줬다.
‘이동시장실’은 김경일 파주시장이 민선 8기 출범 직후인 2022년 9월 도입한 현장 소통 플랫폼으로, 탁상 행정을 넘어 시민과 직접 만나 대화를 나누는 행정 혁신의 상징으로 자리매김했다. 지금까지 200회 이상 개최되며 약 7400여명의 시민과 만나 2500여건의 의견을 접수하고 절반 이상이 정책으로 이어졌다.
이번 시정운영계획 설명회에서도 김 시장은 ‘대한민국 기본사회 선도 도시’ ‘100만 자족도시 신속 진입’ ‘수도권 문화·생태휴양 거점 도시’ 등 핵심 목표를 중심으로 파주시의 비전을 설명하며 시민과 직접 소통했다.
이동시장실에서는 단순 설명을 넘어 시민들이 제안한 교통문제, 복지확대, 지역 개발 방안 등 생활밀착형 의견들이 자유롭게 제시됐다. 이처럼 현장에서 제기된 목소리는 김 시장이 직접 담당 부서와 함께 검토하며 시정에 반영하는 파주시만의 소통행정 모델로 평가받고 있다.
김경일 파주시장은 “이동시장실은 시민의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 소통의 자리”라며 “앞으로도 현장에서 시민과 지속적으로 소통하며 ‘민생온(On, 溫), 기본업(Up)’ 기조 아래 시민의 일상을 더욱 든든히 지켜나가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
