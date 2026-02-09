낙상 사고 후 코로나19 감염…정진우 감독 별세
영화 ‘뻐꾸기도 밤에 우는가’ ‘무궁화 꽃이 피었습니다’ 등을 만든 정진우 감독이 별세했다. 향년 88세.
한국영화감독협회는 9일 “명예 이사장 정진우 감독께서 전날 오후 8시에 향년 88세로 별세하셨다”고 밝혔다.
유족 등에 따르면 정 감독은 서울 강남구의 한 요양병원에서 숨을 거뒀다. 고인은 두 달여 전 반려견을 산책시키다 낙상 사고를 당해 한 대학병원에서 입원 치료를 받아 왔다. 그러던 중 코로나19에 감염된 뒤 건강을 회복하지 못한 것으로 전해졌다.
정 감독은 1962년 최무룡·김지미 주연 영화 ‘외아들’로 데뷔했다. 이때 그의 나이는 24세였다. 이듬해에는 신성일·엄앵란 주연의 ‘배신’(1963)을 연출했다.
대표작 ‘뻐꾸기도 밤에 우는가’(1980)는 제19회 대종상 영화제에서 여우주연상, 남우주연상, 촬영상 등 9개 부문을 석권했다. ‘앵무새 몸으로 울었다’(1981)는 제20회 대종상 영화제에서 6관왕을 차지했다.
고인은 1967년 한국영화감독협회를 창립하고, 1984년 영화복지재단을 설립했다. 1985년에는 영화인협회 이사장을 지냈다. 1993년 칸영화제에서 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장을 수훈했다.
고인은 1938년 경기도 김포에서 태어났다. 농고에 입학해 축산을 공부하다 학생 연극 참가를 계기로 중앙대에 진학해 연극부에서 활동했다. 대학생이던 1958년 충무로 촬영기사 조수로 영화계 입문했다.
유족은 아내와 아들, 두 딸이 있다. 빈소는 서울 강남구 삼성의료원.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
