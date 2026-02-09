시사 전체기사

부산시장 공모 마감 임박… 이재성 접수 완료, 전재수 미확인

입력:2026-02-09 10:05
더불어민주당 부산시장 후보자 공모 신청 접수가 9일 마감되는 가운데, 주요 후보군의 접수 여부에 관심이 쏠리고 있다.

이재성 전 더불어민주당 부산시당위원장은 접수 마감일을 하루 앞둔 지난 8일 부산시장 후보자 공모 신청을 완료한 것으로 확인됐다. 이 전 위원장은 이번 공모 신청서에 향후 당내 경선 여론조사에 활용될 대표 경력 2건을 포함해 제출한 것으로 전해졌다.

이 전 위원장은 앞서 더불어민주당 중앙당 예비후보자자격심사위원회 심사에서 ‘적격’ 판정받았으며, 지난 3일 부산광역시 선거관리위원회에 부산시장 예비후보로 공식 등록한 바 있다.

반면 같은 당 부산시장 후보군으로 거론되는 전재수 의원의 공모 신청 여부는 이날 오전 현재까지 공식적으로 확인되지 않았다. 당 안팎에서는 접수 마감 시한을 앞두고 전 의원의 최종 판단에 이목이 쏠리고 있다.

더불어민주당은 당규에 따라 전국 17개 시·도 광역단체장을 대상으로 후보자 공모를 진행 중이며, 경선 일정과 방식은 공모 접수 이후 공지될 예정이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
880
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
