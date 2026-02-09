두산건설, 주거를 문화로 확장… 예술·스포츠로 ‘We’ve’ 경쟁력 강화

‘사는 곳’ 넘어 ‘누리는 공간’으로 진화

두산건설 단지 내에 설치된 예술 작품 (사진=두산건설)

두산건설이 주거 공간을 문화 영역으로 확장하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 예술과 스포츠를 접목한 차별화 전략을 통해 하이엔드 주거 브랜드 ‘We’ve(위브)’의 가치를 높이고 있다는 평가다.

두산건설은 아파트 단지를 단순한 주거 공간이 아닌 문화 공간으로 재해석하고 있다. 서울국제조각페스타 참여 작가들과 협업해 단지 내에 조형 예술 작품을 설치하며 ‘야외 미술관’ 콘셉트를 구현했다. ‘두산위브더제니스 센트럴 여의’에는 권치규·장세일 작가의 작품이, ‘반월역 두산위브 더센트럴’에는 김인태 작가의 조형물이 배치됐다.

두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택에 마련된 ‘제니스갤러리’ 내부 (사진=두산건설)

견본주택에 마련된 ‘제니스 갤러리(ZENITH GALLERY)’도 브랜드 차별화 요소다. 백남준, 이배 등 국내외 작가들의 작품을 전시해 분양 공간을 문화 체험 공간으로 확장했다.

이 같은 문화 마케팅에 힘입어 ‘We’ve’는 부동산R114 ‘베스트 아파트 브랜드’ 조사에서 2년 연속 5위를 기록했다.

두산건설은 스포츠 마케팅도 병행하고 있다. 2023년 창단한 ‘두산건설 We’ve 골프단’을 통해 브랜드 철학을 직관적으로 전달하고, 입주 단지를 직접 찾는 ‘스윙앤쉐어’ 프로그램으로 고객과의 접점을 넓히고 있다.

두산건설은 앞으로도 예술과 스포츠를 기반으로 주거 경험을 확장하며 브랜드 경쟁력을 지속해서 강화할 계획이다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



