김동연 “합당한 예우 받도록 경기도 독립운동사 바로 세울 것”
김동연 경기도지사가 “발굴된 독립유공자분들이 합당한 예우를 받도록 국가보훈부는 물론 시·군과 협력해 경기도 독립운동사를 바로 세우겠다”고 목소리를 높였다.
김 지사는 9일 경기도가 ‘경기도 독립운동 참여자 및 유공자 발굴 연구용역’을 마무리하면서 도내 숨은 독립유공자 1094명을 새롭게 찾아내 이 가운데 공적이 확인된 648명에 대해 국가보훈부에 포상을 신청한 데 대해 “독립운동가들의 활동을 기리고 그분들의 이름을 되찾아드리는 것은 후손으로서 당연한 책무”라며 이같이 밝혔다.
경기도는 광복 80주년을 맞아 도내 독립운동 역사를 재조명하고, 숨은 애국지사를 발굴하기 위한 경기도 독립운동 참여자 및 유공자 발굴 연구용역을 지난해 5월부터 진행했다.
이번 연구는 일제강점기 당시 경기도에 본적이나 주소를 둔 활동가들을 대상으로, 국권 침탈 전후부터 광복 직전까지의 행적을 3·1운동팀, 국내항일팀, 해외항일팀 등 부문별 조사팀을 편성해 진행했다.
발굴된 1094명을 연령대별로 분류하면 20대가 367명으로 가장 많았으며, 직업군으론 농업 종사자가 232명으로 압도적이었다.
활동 계열과 지역 측면에서는 3·1운동 참여자(391건)와 국내 항일 운동(339건)이 절반을 훌쩍 넘었으며 지역 분포로는 개성(120건), 수원(95건), 안성(81건), 고양(71건) 순으로 많았다.
경기도는 이번 연구를 통해 발굴된 인물들의 정보를 디지털 데이터베이스(DB)로 구축했다. 이 데이터는 총 33개의 상세 항목으로 구성되어 향후 보훈 정책과 역사 교육의 핵심 기초 자료로 활용될 예정이다.
민선8기 경기도는 지난해 광복운동 80주년을 기념해 다양한 독립운동 기념사업을 추진했다. 먼저 광복 80주년 기념사업으로 광복회 경기도지부와 함께 주요 독립운동 관련 기념일에 오희영, 오희옥 지사 등 경기도 지역 독립운동가 중 80인을 선정, 순차적으로 공개해 업적을 알렸다.
이밖에도 일본 소장자와의 협상을 벌인 끝에 지난해 안중근 의사의 유묵 가운데 하나인 ‘장탄일성 선조일본(큰 소리로 길게 탄식하며, 일본의 멸망을 미리 조문한다)’을 국내로 들여오는 데 성공했다.
이 유묵은 안 의사가 일본제국 관동도독부(여순감옥과 재판부를 관장)의 고위 관료에게 건넨 작품으로, 이후 그 관료의 후손이 보관했다.
경기도가 역점사업으로 추진 중인 경기도 독립기념관은 현재 독립기념관의 청사진을 마련하는 마스터플랜 연구용역이 진행 중이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
