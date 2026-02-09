“편히 쉬세요, 엄마”…두 생명 살리고 떠난 60대 여성[아살세]
건널목에서 교통사고를 당해 뇌사 상태에 빠진 60대 여성이 장기기증으로 두 사람에게 새 삶을 남기고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난해 12월 4일 고려대학교 안암병원에서 홍연복(66)씨가 뇌사 장기기증을 통해 2명의 생명을 살린 뒤 세상을 떠났다고 9일 밝혔다.
홍씨는 지난해 11월 15일 퇴근 후 귀가하던 중 건널목을 건너다 차량에 부딪혀 의식을 잃었다. 병원으로 긴급 이송돼 치료를 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했고 뇌사 판정을 받았다. 이후 홍씨는 가족의 동의로 신장(양측)을 기증해 2명의 소중한 생명을 살렸다.
홍씨의 가족들은 고인이 연명치료 중단 신청도 했고 의식 없이 누워있다 세상을 떠나기보다는 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 하는 것에 더 행복해할 것 같다는 생각에 기증을 결심했다.
강원 춘천에서 1남 3녀 중 둘째로 태어난 홍씨는 밝고 활동적인 성격으로 주변 사람들을 세심하게 챙기는 사람이었다.
정년퇴직 이후에는 시설관리공단에서 시니어 인턴 환경미화원으로 근무했다. 평소 강아지와 산책하는 시간을 좋아했고 트로트 음악을 즐겨 들었으며, 가수 임영웅 콘서트에 가보고 싶다는 바람을 자주 이야기했던 것으로 전해졌다.
홍씨의 아들 민광훈씨는 “어머니, 저희 두 아들 키우기가 힘들고, 고생이었을 텐데 너무 감사해요. 좀 더 오래 살아계셔서 손주도 보고 했으면 좋았을 텐데 하늘에서는 편히 쉬세요. 그것에서 행복하고, 가끔 꿈에라도 찾아와주세요. 또 만나요. 엄마”라고 말하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.
이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “삶의 끝에서 다른 생명을 살리기 위해 모든 것을 내준 기증자 홍연복 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑에 감사드린다”며 “한국장기조직기증원은 기증자와 유가족의 사랑이 다른 생명을 살리는 희망으로 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
