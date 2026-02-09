대구대, 전교생에게 GPT-5 등 최신 유료 AI 무료 제공한다
신입생 포함 전교생·교직원 대상 ‘AI 통합 플랫폼’ 구축 및 무료 지원하기로
대구대가 학생들이 비용 부담 없이 최신 인공지능(AI) 기술을 자유롭게 활용할 수 있도록 유료 생성형 AI 서비스를 도입해 새 학기부터 본격 운영한다고 9일 밝혔다.
대구대 SW중심대학사업단이 주관하는 이번 사업의 핵심은 학생들이 개별적으로 매달 수 만 원의 구독료를 내야 사용할 수 있었던 고성능 생성형 AI 모델을 학교 시스템 내에서 무료로 이용할 수 있도록 하는데 있다.
플랫폼에는 GPT-5를 비롯해 구글의 제미나이(Gemini), 앤스로픽의 클로드(Claude) 등 전 세계적으로 널리 활용되는 최신 AI 모델 6종이 탑재되며 이후 지속적으로 모델을 확장해 나갈 계획이다.
학생들은 과제 작성, 프로그래밍, 콘텐츠 기획, 이미지 생성 등 자신의 학습 목적에 가장 적합한 AI를 선택해 자유롭게 활용할 수 있다.
이 플랫폼은 교내 통합인증(SSO) 시스템과 연동돼 학생들은 별도의 회원가입 절차 없이 학번 로그인만으로 즉시 서비스를 이용할 수 있다.
학교 시스템이 익숙하지 않은 신입생도 쉽게 접근할 수 있도록 직관적인 통합 대시보드를 제공해 입학과 동시에 AI를 일상적인 학습 도구로 활용할 수 있도록 했다.
대구대는 이 플랫폼의 효율적 운영을 위해 토큰(Token) 기반 관리 시스템을 구축했다.
이에 따라 학생 개개인의 수강 과목과 전공에 맞춰 토큰이 자동 배정되며 수업이나 비교과 프로그램이 종료되면 토큰이 회수되는 방식으로 운영된다.
배정된 토큰을 통해 학생들은 전공 수업은 물론 팀 프로젝트, 캡스톤디자인, 창업 활동 등 다양한 교육 과정에서 AI를 실습 도구로 직접 활용하게 된다.
대구대는 이번 플랫폼 구축이 학생들의 경제적 부담을 완화하는 것은 물론 급변하는 산업 현장에서 요구하는 AI 활용 실무 역량을 함양하는데 중요한 역할을 할 것으로 보고 있다.
박순진 대구대 총장은 “학생들이 비용 부담 없이 최신 AI 기술을 가장 먼저 경험하고 이를 학습과 연구, 실무 역량으로 연결해 취업 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
