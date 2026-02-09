경북에서 태어난 아이…“경북이 책임지고 잘 키우겠습니다”
경북도, 사회적 돌봄 모델 ‘아이천국 육아친화 두레마을 조성 사업’ 본격 추진
경북도는 인구 감소와 저출생이라는 국가적 위기 속에서 지역 공동체가 함께 아이를 키우는 사회적 돌봄 모델인 ‘아이천국 육아친화 두레마을 조성 사업’을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.
경북도는 개인과 가정이 감당해 온 육아 부담이 한계에 이르렀다는 인식 아래 공동체가 책임지는 돌봄 체계를 구축하기 위해 올해부터 안동·구미·영천·상주·문경·청도·울릉 등 7개 시군에서 시범 운영에 들어간다.
이번 사업은 전통 공동체 정신인 ‘두레’를 현대적으로 재해석해 돌봄·교육·문화·일자리가 결합된 ‘한국형 마더센터(Mother Center)’ 모델을 구축하는 것이 핵심이며 행정안전부의 올해 핵심과제인 ‘주민행복마을 조성’과도 궤를 같이한다.
Mother Centers(엄마 센터)는 홀로육아와 사회적 고립을 해결하기 위해 엄마들이 자발적으로 설립한 상호부조형 돌봄 커뮤니티 모델로 1980년대 초 독일에서 시작됐다.
아이천국 육아친화 두레마을은 지역 거점을 중심으로 공동체 돌봄과 아이·여성 친화 기반을 구축해 아이가 행복하게 성장하고 부모가 안심하고 육아할 수 있는 통합 돌봄 공동체 마을 조성을 목표로 한다.
거점 공간에는 △돌봄 살롱(한국형 마더센터) △창의·과학 교육 △돌봄 버스 △일자리·창업 공간 등을 조성하고 작은 도서관·키즈카페·플리마켓 등 지역 자원을 연계해 원스톱 돌봄 서비스를 제공한다.
이를 통해 경북도는 돌봄 공백 해소와 부모의 육아 부담 경감은 물론 청년·신혼부부의 지역 정착, 생활 인구 증가, 돌봄 기반 지역 일자리 창출이라는 중장기 효과를 기대하고 있다.
경북도는 두레마을의 핵심인 ‘자생공동체’ 활성화를 위해 주민들이 자발적으로 운영에 참여하고 지속 가능한 공동체를 유지할 수 있도록 ‘아이천국 육아친화 두레마을 10대 실천규약(안)’을 마련했다.
실천 규약은 아동의 권리와 행복을 최우선 가치로 삼고 육아를 가정의 부담이 아닌 마을의 공동 책임으로 규정한다. 또 주민의 자발성과 수평적 협력을 바탕으로 두레·품앗이 정신을 실천하는 자생 공동체 운영을 핵심으로 한다.
사업은 2026년부터 2029년까지 지방소멸대응기금 등을 포함해 총 240억원을 투입해 7개 시군(안동·구미·영천·상주·문경·청도·울릉)을 대상으로 시범 운영한 뒤 도 전역으로 확산할 계획이다.
안동시는 기존 육아 기반시설을 집적·연결하는 허브 조성을 핵심 전략으로 한다. 육아종합지원센터를 리모델링해 돌봄 살롱과 종합 안내 기능을 강화하고 가족센터․장난감도서관과 연계해 부모 상담, 놀이·교육, 공동체 활동이 한 공간, 한 동선에서 이뤄지도록 설계한다.
청도군은 농촌형 생활 공동체 회복에 초점을 둔 생활 돌봄 중심 모델을 추진한다. 북살롱, 쉼 카페, 작은 도서관을 연계해 세대가 일상에서 교류하는 돌봄공간을 조성하고 양육 클래스와 일자리‧창업 교육 등을 상시 운영해 돌봄, 교육, 일자리를 결합한 구조를 만든다.
구미·영천·상주·문경·울릉 등에서도 육아종합지원센터 등 시군 거점을 중심으로 인근 돌봄 시설을 연계‧연결하는 공동체 중심의 맞춤형 돌봄 모델을 구축한다.
이철우 경북도지사는 “아이천국 육아친화 두레마을은 돌봄을 개인의 부담으로 남겨두지 않고 마을과 공동체의 역할로 확장하는 새로운 정책 실험”이라며 “경북에서 태어난 아이는 경북이 책임지고 키운다는 각오로 임하겠다”고 강조했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사