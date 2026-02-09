관광공사, ‘모두의 봄, 열린여행’ 특별 프로모션 참여기관 모집

참여기관 대상 ‘2027년 열린관광지’ 공모 가점 부여 및 온오프라인 홍보 지원

한국관광공사는 9일부터 3월 6일까지 2026 열린여행 특별 프로모션 ‘모두의 봄, 열린여행’에 함께할 지방자치단체와 관광기업을 모집한다. 이 프로모션은 오는 4월 20일 ‘장애인의 날’을 맞아 무장애관광을 활성화하고 관광취약계층의 여행 접근성을 높이기 위해 4월 한 달간 진행될 예정이다.