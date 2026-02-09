관광공사, ‘모두의 봄, 열린여행’ 특별 프로모션 참여기관 모집
참여기관 대상 ‘2027년 열린관광지’ 공모 가점 부여 및 온오프라인 홍보 지원
한국관광공사는 9일부터 3월 6일까지 2026 열린여행 특별 프로모션 ‘모두의 봄, 열린여행’에 함께할 지방자치단체와 관광기업을 모집한다. 이 프로모션은 오는 4월 20일 ‘장애인의 날’을 맞아 무장애관광을 활성화하고 관광취약계층의 여행 접근성을 높이기 위해 4월 한 달간 진행될 예정이다.
모집 대상은 열린관광지를 운영하는 지자체를 포함해 무장애 관광 상품을 취급하는 여행사, 투어패스 업체, 민간 관광시설(숙박·식음료·카페 등) 등이다. 참여를 원하는 기관은 입장료 및 체험료 할인, 패키지여행 혜택, 투어패스 특별가 구성 등 자체적인 할인 또는 혜택을 제안해 신청하면 된다.
이 프로모션에 함께하는 참여기관과 해당 기관의 서비스는 ‘대한민국 구석구석’ ‘열린관광 누리집’ 등 관광공사 주요 플랫폼을 통해 집중 홍보된다. 또 관광공사는 무장애 관광지 사업 공모 및 우수 열린관광지 평가 시 가점 부여 등 인센티브를 제공한다. 자세한 내용은 열린관광 모두의 여행 누리집(access.visitkorea.or.kr)에서 확인할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
