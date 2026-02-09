K-푸드 세계화 해법은 교육…국회포럼 열려
국회포럼서 한식 세계화 전략 논의, 교육 인프라 구축 필요성 제기
한국음식문화재단은 지난 6일 국회 의원회관에서 ‘한식의 세계화, K-푸드가 이끄는 국가 경쟁력’을 주제로 K-한식 국회 포럼을 개최했다.
포럼은 문금주·이기헌·김준혁·정을호 의원이 공동 주최하고, 한국음식문화재단과 문화강국네트워크가 공동 주관했다. 한식 세계화를 국가 브랜드 전략과 미래 산업 과제로 확대하기 위한 정책 논의가 이뤄졌다.
박미영 한국음식문화재단 이사장은 주제 발표에서 ‘국립 한식 아카데미’ 설립 필요성을 강조했다. 박 이사장은 해외 유명 요리 교육기관을 사례로 들며 “글로벌 기준에 맞는 한식 교육 인프라 구축이 K-푸드의 지속 성장을 좌우한다”고 말했다.
포럼에서는 정책 개선, 한식 교육 표준화, 유네스코 인류무형유산 가치, 미식 관광을 통한 지역경제 활성화 등 한식 세계화를 위한 주요 과제들도 함께 논의됐다.
박 이사장은 “국회 차원에서 한식의 미래를 함께 논의했다는 점에서 의미가 크다”며 “국립 한식 아카데미 설립을 통해 K-푸드의 국제 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.
