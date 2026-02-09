‘PGA투어 복귀 선언’ 리드, DP월드투어 카타르 마스터스 우승
LIV 골프를 탈퇴한 패트릭 리드(미국)가 DP 월드투어 카타르 마스터스(총상금 275만달러) 정상에 올랐다.
리드는 8일(현지시간) 카타르 도하의 도하GC(파72·7508야드)에서 열린 대회 마지막날 4라운드에서 2언더파 70타를 쳤다.
최종 합계 16언더파 272타를 기록한 리드는 칼럼 힐(스코틀랜드)의 추격을 2타 차 2위로 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.
지난 1월 히어로 두바이 데저트 클래식에 이어 시즌 2승이자 통산 5승째다. 우승 상금은 39만6271유로(약 6억8000만 원).
2018년 마스터스 우승자인 리드는 작년까지 LIV 골프에서 활동하다 지난달 말 미국프로골프(PGA)투어 복귀를 선언했다. 리드는 올해 8월 말부터 PGA투어에 출전할 수 있다.
PGA투어는 LIV골프에서 복귀한 선수는 LIV골프 마지막 대회 출전 이후 1년이 지나야 가능하다고 규정하고 있다.
리드는 지난주 바레인 챔피언십에서도 준우승했다. 최근 DP 월드투어 3개 대회에서 우승 2회, 준우승 1회의 가파른 상승세다. 현재 DP월드투어 포인트 순위인 레이스 투 두바이 랭킹 1위다.
리드가 이번 시즌 레이스 투 두바이 상위 10위 안에 들면 2027시즌 PGA투어에서 출전 시드를 더 높은 순위로 받게 된다. 현재 25위인 세계 랭킹도 2021년 이후 처음으로 20위 이내에 복귀하게 됐다.
이 대회에 출전했던 옥태훈(27·금강주택)은 공동 44위(최종합계 3언더파 285타), 이정환(34·우리금융그룹)은 공동 48위(최종합계 2언더파 286타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
