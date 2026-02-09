조우영, 아시안투어 필리핀 골프 챔피언십 우승
통산 3승 중 해외 대회 우승은 처음
조우영(24·우리금융그룹)이 아시안투어 2026시즌 개막전 필리핀 골프 챔피언십(총상금 50만달러)에서 우승했다.
조우영은 8일 필리핀 마닐라의 왁왁 골프 앤드 컨트리클럽(파72·7188야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 6개를 잡아 5언더파 67타를 쳤다.
최종합계 11언더파 277타를 기록한 조우영은 2위 탕카몰프라섯(태국)의 추격을 4타 차이로 여유있게 따돌리고 우승 상금 9만 달러(약 1억3000만 원)을 획득했다.
국가대표 출신인 조우영은 2023년 한국프로골프(KPGA)투어 골프존오픈, 2024년 더 채리티 클래식 등 통산 2승이 있다. 골프존 오픈은 아마추어 신분으로 우승했다.
조우영은 “아시안투어 첫 승을 거둬 기쁘다”며 “프로 선수로서 해외 무대에서 우승한 점이 앞으로 투어 생활에 큰 힘이 될 것”이라고 소감을 밝혔다.
이어 “우승으로 시즌을 시작한 만큼 흐름을 잘 이어가고 싶다. 매 대회 집중해서 플레이하며 꾸준한 성적으로 시즌을 치르는 것이 올 시즌 목표”라고 각오를 다졌다.
한국 선수로는 왕정훈(31)이 공동 23위(최종합계 2오버파 290타), 김홍택(33·DB손해보험)이 공동 58위(최종합계 8오버파 296타), 김비오(36·호반건설)가 71위(최종합계 13언더파 301타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사