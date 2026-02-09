[속보]트럼프 “사나에 총리 압도적 대승 축하…보수 의제 성공 기원“

당신과 당신의 연정을 지지하게 된 것은 내게 큰 영광이었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 중의원 선거(총선)에서 역대 최다 의석수를 확보하며 역사적 대승을 거둔 다카이치 사나에 일본 총리를 향해 "압도적인 대승을 거둔 것을 축하한다"고 밝혔다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "오늘 치러진 매우 중요한 투표에서 압도적인 대승을 거둔 사나에 총리와 그녀의 연정(Coalition)에 진심으로 축하를 보낸다"며 "그녀는 매우 존경받고 대단히 인기 있는 지도자다. 사나에 총리가 선거를 치르기로 한 대담하고 현명한 결정은 큰 성공으로 이어졌다"고 말했다.트럼프는 이어 "그녀의 정당은 이제 입법부를 장악했으며 제2차 세계대전 이후 처음으로 역사적인 3분의 2 초과 의석을 확보한 슈퍼 다수당이 됐다"며 "'힘을 통한 평화'라는 보수적 의제를 추진하는 데 큰 성공을 거두기를 기원한다"고 덧붙였다.트럼프는 또 "열정적으로 투표에 참여한 위대한 일본 국민은 언제나 나의 강력한 지지를 받을 것"이라고 했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr