정명근 화성특례시장 ‘화성을 이렇게’ 출판기념회…시민 1만3000여 명 몰려

정명근 경기도 화성특례시장 저서 '화성을 이렇게' 출판기념회가 시민 1만3000여 명이 참석해 대성황을 이뤘다.지난 7일 수원대학교 신텍스에서 열린 출판기념회는 정명근 시장이 지난 4년간 시민과 함께 그려온 화성시의 혁신적이고 실천적인 방안을 소개하는 자리로 이뤄졌다."정책 이전에 시민을 먼저 생각했고, 속도보다 방향을 고민했으며, 성과보다 책임을 우선순위에 두고 독자들에게 메시지를 전달코자 하였다"고 말했다.그는 "106만 화성특례시민과 함께 걸어온 시간들은 현재의 화성시를 이해하는 나침반이자 미래를 상상하는 참고서가 될 것"이라고 강조하며 "화성특례시가 그려온, 그려갈 비전이 대한민국 모든 지방자치단체들에게 비추는 등대와 같은 역할을 할 것으로 기대된다"고 했다.화성을 이렇게에는 새로운 체계를 구축한 도시, 기회의 도시, 한 층 경쟁력을 높인 도시, 안전한 도시, 사람중심 도시, 시민행복 도시의 6개 테마로 저자인 정명근 화성특례시장과 화성시민이 함께 추진해온 시정 기조와 관련 정책들이 담겼다.이번 출판기념회는 저자인 정명근 화성특례시장의 사인회를 시작으로 식전행사, 개회선언, AI드론 영상 이벤트, 저자와의 시간 등으로 치러졌다.특히 화성시 초등학생들의 '화성아리랑' 공연과, 드론이 책에 나온 다양한 화성시의 명소를 돌아보는 AI 영상이 상영되는 행사가 치러져 볼거리 많은 행사로 호응을 얻기도 했다.