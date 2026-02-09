쿠팡 편든 나경원 “이재명 정부, 여론몰이 중단해야”

국민일보DB

PB 상품 검색 순위 조작 의혹과 노동자 과로사 및 불법 파견 등 열악한 노동 환경 문제,

부당 내부거래 등으로 전방위적인 수사·조사를 받고 있다. 이와 관련

나경원 의원 페이스북 캡처