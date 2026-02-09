이상일 용인특례시장 ‘천지개벽 천조개벽 용인’ 출판기념회 대성황
“시장 책임 윤리, 선출해 주신 시민들께 일과 성과로 보답하는 것”
이상일 경기도 용인특례시장 저서 ‘천지개벽 천조개벽 용인’ 출판기념회가 성황리에 개최됐다.
지난 7일 단국대 죽전캠퍼스 난파음악관에서 개최된 출판기념회는 추위에도 불구하고 행사장을 찾아 축하하는 2500여 명 시민들로 발디딜 틈이 없을 정도였다.
이상일 시장은 “너무나도 많은 분들께서 이렇게 찾아주셔서 격려해 주시는 데 대해 고개 숙여 감사인사를 드린다”며 큰 절을 하고 나서 인사말을 시작했다.
이 시장은 “민선8기 시장으로 일하며 시의 공직자들과 함께 진형해 온 일들, 그리고 시민들의 목소리를 듣고 소통하면서 추진했던 것들을 책에 담았다”며 “책은 용인에 어떤 변화가 있는지, 용인의 미래는 어떠할지에 대해 분야별로 잘 소개하고 있다”고 말했다.
그러면서 그는 “용인에서 진행되는 반도체 프로젝트에 1000조원에 육박하는 투자가 이뤄질 계획이어서 천조개벽이라는 말까지 탄생했다. 이런 가운데 용인 반도체 산업단지를 새만금 등 지방으로 이전하자는 주장이 알부 지역에서 나와 논란을 일으키고 있다”면서 “지역마다 특성에 맞는 산업이 육성되고 진흥되도록 신규투자를 일으키는 것이 지역균형 발전에 부합하는 것이지, 한 곳에서 잘하고 있는 것을 떼어내서 다른 곳으로 억지로 이식하는 것은 해당 산업은 물론 나라에도 심각한 폐해를 낳게 된다”고 우려했다 이어 “용인 반도체 프로젝트는 반도체산업과 나라를 위한 것인 만큼 시민들과 함께 프로젝트들이 잘 진행되도록 하겠다”고 덧붙였다.
이 시장은 “시장의 책임 윤리는 선출해 주신 시민들께 일과 성과로 보답하는 것이라고 생각한다”며 “그동안 이런 마음가짐으로 일해 왔는데 앞으로도 시 공직자들과 함께 최선을 다해 일하면서 시의 발전과 시민 생활 향상을 꾀할 것”이라고 강조했다.
이 시장의 저서인 ‘천조개벽 천지개벽 용인’은 용인 대도약의 시동, 난제 해결사, 용인의 미래·교육 총력전, 끝까지 챙긴다·부실 해결&시민 안전, 신바람 르네상스 용인 감동시대, 용인의 도시 브랜드를 높이다, ‘잼버리 용인’ 대반전 진심행정 빛났다, 소통의 특별함 등이 수록되어 이 시장의 지난 4년간 상상하고 행동하는 스토리가 담겼다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
