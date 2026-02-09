이상일 용인특례시장 ‘천지개벽 천조개벽 용인’ 출판기념회 대성황

“시장 책임 윤리, 선출해 주신 시민들께 일과 성과로 보답하는 것”

이상일 경기도 용인특례시장 저서 ‘천지개벽 천조개벽 용인’ 출판기념회가

지난 7일

2500여 명

이상일 시장은 “너무나도 많은 분들께서 이렇게 찾아주셔서 격려해 주시는 데 대해 고개 숙여 감사인사를 드린다”며 큰 절을 하고 나서 인사말을 시작했다.

지역마다 특성에 맞는 산업이 육성되고 진흥되도록 신규투자를 일으키는 것이 지역균형 발전에 부합하는 것이지, 한 곳에서 잘하고 있는 것을 떼어내서 다른 곳으로 억지로 이식하는 것은 해당 산업은 물론 나라에도 심각한 폐해를 낳게 된다”고 우려했다 이어 “용인 반도체 프로젝트는 반도체산업과 나라를 위한 것인 만큼 시민들과 함께 프로젝트들이 잘 진행되도록 하겠다”고 덧붙였다.