시사 전체기사

아, 담배만 끊었다면… “암 15.1%나 피할 수 있었다”

입력:2026-02-09 05:47
수정:2026-02-09 05:58
공유하기
글자 크기 조정
전 세계 암 발병 사례 가운데 약 40%는 흡연이나 음주 같은 습관을 개선하는 것만으로 예방할 수 있다는 연구가 나왔다.

국민일보DB

국제암연구소(IARC)와 세계보건기구(WHO) 공동 연구팀은 지난 3일 네이처 메디신에 발표한 연구 결과를 통해 2022년 전 세계 185개국 성인이 진단받은 1870만 건의 암 사례 중 710만 건(37.8%)이 예방 가능한 요인과 관련된 것이라고 밝혔다.

예방 가능한 요인에는 담배, 알코올, 체질량지수, 자외선 등이 포함됐다.

특히 이 가운데 담배는 암을 일으키는 가장 큰 요인으로 꼽혔다. 연구에 따르면 담배는 330만 건의 암 사례를 유발했으며, 이는 전체의 15.1%에 해당한다.

그 다음 요인은 감염으로 10.2%(220만 건)를 차지했고, 알코올 섭취는 3.2%(70만 건)에 해당했다.

암 종류별로 보면 폐암·위암·자궁경부암이 예방 가능한 암 사례의 거의 절반을 차지했다. 각각 180만 건, 78만4073건, 66만2044건의 진단이 예방 가능한 요인과 관련이 있는 것으로 나타났다.

남성의 경우 예방 가능한 암 사례 수가 더 많았으며, 전체 암 발생 사례 중 45.4%에 해당하는 총 270만 건이 예방 가능한 요인과 관련된 것으로 나타났다.

여성의 경우 암 진단 사례 중 29.7%에 해당하는 약 270만 건이 예방 가능한 요인과 관련된 것으로 나타났다.

남성의 경우 흡연이 신규 암 사례의 약 23%를 차지했으며, 그 뒤를 감염(9%)과 알코올(4%)이 이었다.

여성의 경우에는 인유두종바이러스(VPH)를 포함한 감염이 암 사례의 11%를 차지했고, 이어 흡연(6%)과 높은 체질량지수(3%)가 뒤따랐다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
136
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 공개 질타 하루 만에… 경제부처 수장들 “책임 묻겠다”
‘월화수목금금금’ 일해도 군말 없는 로봇 노동자 온다
“역린을 건드렸다”… 당청 관계 임계점
도박사이트만 7개… 5900억 굴린 총책 태국서 송환 송치
조국 “13일까지 답변 없으면 민주당과의 합당은 없던 일로”
[단독] ‘윤핵관’에 장검 건네려 한 근우회장… 신천지 대선 전 尹 접촉 시도 정황
10마리 들어오면 6~7마리 죽는다
[단독] 빗썸 ‘62조원 비트코인 오지급 사고’ 막을 수 있었다
국민일보 신문구독