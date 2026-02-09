시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 09일)

입력:2026-02-09 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 9일 월요일, 아침 날씨입니다.

전국 기온이 영하권에 놓인 가운데 추운 날씨를 보이고 있습니다. 낮엔 기온이 오르면서 활동하기가 훨씬 수월해지겠습니다.

아침 최저기온은 서울 -8.0도, 인천 -9.0도, 수원 -9.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -10.0도, 대전 -9.0도, 전주 -7.0도, 광주 -7.0도, 대구 -7.0도, 부산 -5.0도, 제주 2.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 5.0도, 인천 4.0도, 수원 4.0도, 춘천 4.0도, 강릉 8.0도, 청주 5.0도, 대전 6.0도, 전주 6.0도, 광주 7.0도, 대구 8.0도, 부산 9.0도, 제주 7.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘월화수목금금금’ 일해도 군말 없는 로봇 노동자 온다
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
다카이치 압승… 아베 못이룬 ‘전쟁 가능 국가’ 개헌 나설듯
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
김상겸, 스노보드 은메달 ‘대이변’…한국 첫 메달 수확
“제풀에 꺾여 접을 거란 기대 접으라”… 勢 과시한 한동훈
“역린을 건드렸다”… 당청 관계 임계점
[단독] 한강서 100m 멀어질 때마다 아파트값 1㎡당 37만원 낮았다
국민일보 신문구독