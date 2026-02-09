‘데이터 딜레마’…이용자 정보 노출·수집 논란에 고개 숙인 네카오
AI시대 정보 민감도 갈수록 높아져
“AI 고도화에 데이터 필요, 동시에 보안 책임도 무거워져”
네이버와 카카오가 지식인 답변 이력 노출, 서비스 이용 패턴 수집 등을 둘러싼 이용자 반발에 직면하자 잇따라 고개를 숙였다. 인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위한 데이터 활용 중요성이 커지는 상황에서 이용자 개인정보 보호에 더욱 주의를 기울여야 한다는 지적이 나온다.
8일 정보기술(IT) 업계에 따르면 최근 네이버와 카카오가 사용자 데이터 관련 논란에 휩싸이면서 이용자 보안 신뢰 회복이 플랫폼 기업의 당면 과제로 재부상하고 있다. 지난 3~4일 네이버 인물정보 검색 결과에는 이용자 과거 지식인 답변 내역을 확인할 수 있는 링크가 공개됐다. 이에 정치인과 연예인, 운동선수 등 국내 유명인 1만5000여명의 과거 지식인 익명 답변 기록이 노출되는 사고가 발생했다.
네이버는 이번 사고가 지식인 서비스 업데이트 과정에서 발생한 오류라고 설명했다. 당초 네이버는 변호사·세무사·의사 등 전문 상담을 제공하는 ‘엑스퍼트’ 판매자 중 인물정보 본인 참여 등록을 완료한 사람을 대상으로 인물정보에 지식인 사이트를 추가하는 업데이트를 진행할 예정이었다. 하지만 연동 과정에서 기술적 문제로 엑스퍼트 서비스와 무관한 유명인들의 프로필에까지 ‘지식인’ 탭이 생성된 것이다.
결국 최수연 네이버 대표가 고개를 숙이며 진화에 나섰다. 최 대표는 지난 6일 네이버 공지사항을 통해 “네이버 이용자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “인물정보와 지식인 외에도 서비스 전반에서 유사한 문제가 다시는 발생하지 않도록 관련 설정과 프로세스에 대한 강도 높은 점검을 진행할 예정”이라고 밝혔다.
개인정보보호위원회 신고도 진행했다. 최 대표는 “네이버는 이번 사안을 무겁게 받아들여 개인정보보호위원회에 선제적으로 신고했으며 향후 진행될 조사에도 성실히 협조할 것”이라고 공언했다.
카카오도 거센 고객 반발을 불렀던 이용자 기록·패턴 수집 약관을 철회했다. 카카오는 지난 6일 “개정 취지와 다르게 개정 약관이 오해를 불러 일으켜 혼란을 드린다고 판단했다”면서 “카카오 통합서비스 약관과 서비스 약관을 개정 이전으로 변경할 예정”이라고 공지했다.
카카오는 약관에 ‘이용자의 서비스 이용기록·패턴 등을 기계적으로 분석·요약하는 방법으로 활용해 맞춤형 콘텐츠 추천과 광고 등을 제공할 수 있다’ ‘법령상 동의가 요구될 경우 이용자 별도 동의를 받는 등 관련 법령을 준수하고 이용자 개인정보와 프라이버시를 보호하기 위해 최선을 다한다’고 명시했었다. 이번 철회 결정으로 해당 내용은 오는 21일부터 이용약관에서 삭제된다.
이는 AI 확산과 함께 국민 개인정보 민감도 역시 갈수록 높아지고 있음을 보여주는 장면이다. 다양한 디지털 서비스에 이용자 데이터가 광범위하게 축적·연동되면서 해킹 및 서비스 오류로 인한 개인정보 유출 피해 위험성이 커지고 있기 때문이다.
국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 사회조사에서 11개 불안 요인 중 ‘개인정보 유출’이 가장 높은 불안도를 기록했다. 개인정보 유출 위험에서 안전하지 않다고 응답한 국민 비중은 57.6%에 달했다.
IT 업계 관계자는 “지난해부터 이어진 대규모 개인정보 유출 사고로 이용자 불안과 경계심이 크게 높아진 상태”라며 “기업 입장에서는 AI 서비스 고도화를 위해 데이터를 수집·활용해야 하지만 동시에 보안 책임은 갈수록 무거워지는 딜레마에 놓여 있다”고 설명했다. 이어 “제로 트러스트, 프라이버시 중심 설계는 물론 보안 사고가 발생하더라도 탐지·조치 시간을 최소화해 피해를 줄이는 기술로 고객 신뢰를 회복해야 할 것”이라고 덧붙였다.
