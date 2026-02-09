‘데이터 딜레마’…이용자 정보 노출·수집 논란에 고개 숙인 네카오

AI시대 정보 민감도 갈수록 높아져

“AI 고도화에 데이터 필요, 동시에 보안 책임도 무거워져”

최수연 네이버 대표가 지난달 12일 서울 중구 한 호텔에서 열린 2026년 한국공학한림원 신년하례식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위한 데이터 활용 중요성이 커지는 상황에서

이에 정치인과 연예인, 운동선수 등 국내 유명인 1만5000여명의 과거 지식인 익명 답변 기록이 노출되는 사고가 발생했다.