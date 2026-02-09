AI 활용 거래 느는데… 주식·코인시장 교란 우려도 고개

사용자 의도 벗어난 매매 가능성

허위정보 생산·확산 우려도

“AI가 정보 진위 민감하게 반응토록 설계 이뤄져야”

국민일보DB

인공지능(AI)을 활용한 주식과 암호화폐 거래가 활발해지면서 AI가 자칫 사용자의 의도와는 상관 없이 임의로 매매를 결정하는 상황이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 전문가들은 AI가 허위 투자 정보를 퍼트리는 등 금융시장을 흔들거나 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하며 이에 대응하는 안전장치 마련을 주문했다.



국내외에서 AI를 활용해 투자 포트폴리오를 구성·운용해주는 서비스 출시가 이어지고 있다. 한국투자증권은 지난해 국내 증권사 최초로 AI 연동 투자 프로그램 개발 서비스를 출시했다. 사용자가 ‘주식이 5% 오르면 10주 매수하는 프로그램을 만들어달라’고 입력하면 개인에 맞춘 거래 규칙을 생성할 수 있다. 미국에서는 사용자가 투자 위험도를 설정하면 AI가 상장지수펀드(ETF)를 자동으로 거래해주는 서비스가 활용되고 있다.



문제는 AI의 자율성이 커질수록 금융시장에 미치는 파급력도 급증할 수 있다는 점이다. AI가 ‘조건 매수’처럼 사용자가 설정한 규칙을 따르는 수준을 넘어 시장 심리와 뉴스 등을 종합적으로 분석해 스스로 거래하는 방식이 빠르게 확산될 것이라는 전망이 나온다.





이재성 중앙대 AI학과 교수는 “뉴스 등을 반영해 스스로 거래하는 AI 가운데 수익률이 월등히 높은 모델이 등장하는 순간 투자 패러다임이 급격히 바뀔 것”이라며 “일주일 만에 시장 참여자 대부분이 AI를 투자에 활용하는 상황이 나타날 수도 있다”고 내다봤다.



AI가 투자 관련 허위 정보를 생성하거나 확산시키며 금융시장을 교란할 수 있다는 우려도 제기된다. 가령 AI가 언론보다나 소셜미디어에 올라온 정보를 학습해 거래하는 경우 다른 AI가 만든 허위 정보를 사실로 인식해 잘못된 판단을 내릴 수 있다. 이를 걸러내지 못한 다른 AI들이 다시 이를 바탕으로 또다른 거래에 나선다면 확산된 허위 정보가 시장 전반에 영향을 미칠 수도 있다.



실제 2023년 미국 국방부(전쟁부) 청사인 펜타곤이 폭발한 것처럼 꾸민 AI 합성 사진이 소셜미디어에서 퍼지며 당일 뉴욕 증시가 크게 출렁였다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 다우존스30산업평균지수도 떨어졌다. 반대로 금과 미국 국채 등 안전자산은 상승했다.



각국의 규제 당국도 AI 기반 투자를 예의주시하는 기류다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 AI 기반 자동 투자 서비스에 대한 관리·감독을 지속적으로 강화하고 있다. 현재 한국을 비롯해 전 세계 어느 곳에서도 AI가 인간의 최종적인 승인 없이는 주식이나 암호화폐 매매를 할 수 없다.



전문가들은 금융시장 안에서 AI 활용이 확대될수록 정보 진위를 가려내는 게 중요하다고 입을 모은다. 이 교수는 “AI가 잘못된 정보를 바탕으로 투자에 나설 경우 당장 이용자의 금전적 피해가 발생할 수 있다”며 “온라인에서 확산하는 정보의 사실 여부에 대해 AI가 민감하게 반응하도록 하는 시스템 설계가 이뤄져야 한다”고 말했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



