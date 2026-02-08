김상겸, 스노보드 은메달 ‘대이변’…한국 첫 메달 수확
한국 스노보드 대표팀의 ‘맏형’ 김상겸(37·하이원)이 생애 네 번째 동계올림픽 무대에서 마침내 은메달을 목에 걸며 인간 승리의 아이콘으로 우뚝 섰다. 강호로 평가받지 않았던 김상겸은 누구도 예상치 못한 대이변을 써내며 올림픽 시상대에 섰다.
김상겸은 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 결승전에서 벤야민 카를(오스트리아)에게 0.19초 뒤져 은메달을 차지했다. 2014년 소치와 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에도 나섰던 김상겸은 네 번째 올림픽 도전 만에 생애 첫 메달 수확에 성공했다. 김상겸의 종전 올림픽 최고 성적은 평창 대회 평행대회전 15위였다.
김상겸은 이번 대회 한국 선수단 1호 메달 주인공으로 이름을 올렸다. 스노보드 남자 평행대회전은 당초부터 경기 일정상 한국 선수단에서 가장 먼저 메달이 나올 수 있는 종목으로 분류됐다. 한국의 동·하계올림픽 통산 400번째 메달리스트라는 새 역사도 썼다. 김상겸의 메달 전까지 한국은 1948 런던올림픽 역도 김성집의 동메달 이후 동·하계를 통틀어 총 399개(하계 320개·동계 79개)를 수확했다.
김상겸은 평창 대회 평행대회전 은메달을 딴 이상호(넥센윈가드)에 이어 한국 스키·스노보드 종목 사상 두 번째 올림픽 메달을 손에 쥐는 영예도 안았다. 이날 김상겸과 같은 경기에 출전한 이상호는 16강에서 탈락해 포디움에 서지 못했다.
김상겸은 그간 국제 대회 성적과 연이 닿지 않았다. 베이징 대회 때는 24위에 머물렀다. 세계선수권에선 4위가 역대 최고 성적이었고 월드컵 무대에서 금메달을 딴 적도 없었다. 하지만 그는 이번 동계올림픽을 앞두고 “목표는 1위다. 지난 4년간 후회 없이 준비했으며 그 과정의 결과를 보여드리겠다”고 말했다.
김상겸은 8강에서 예선 1위였던 롤랜드 피슈날러(이탈리아)를 꺾고 준결승에 올랐다. 준결승에선 테르벨 잠피로프(불가리아)를 0.23초 차로 제치고 결승에 올랐다. 묵묵히 자신과의 싸움을 이어온 그는 지난날의 노력을 메달이라는 결과로 증명했다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사