“연간 100조 방산시장 잡는다”… K방산, 사우디 집결
8~12일 중동 최대 방산전시회
HD현대重, 6000t급 호위함 등 함정 8종 선보여
한화, AI 탑재 미래형 통합 무기체계 전시
사우디아라비아가 현지 방산 산업 육성과 해군 현대화 프로그램을 추진하는 가운데 한국 방산 기업들이 중동 최대 방산전시회를 계기로 본격적인 사업 수주전에 뛰어들었다.
HD현대중공업은 8일부터 12일까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 ‘2026 국제방산전시회(World Defense Show·WDS)’에 참가한다고 8일 밝혔다. 이번 전시회에서 HD현대중공업은 LIG넥스원 한국항공우주산업(KAI) 이오에스티(EOST)와 함께 연합 전시관을 구성해 첨단 함정 건조 기술과 해상 방위 역량을 종합적으로 선보일 예정이다.
격년으로 열리는 WDS는 세계 방산 시장의 주요 의사 결정자들이 참석하는 중동 지역 최대 규모의 방산 전시회다. 올해는 76개국에서 770여개 기업과 10만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.
사우디는 세계 2위(2019~2023년 누적)의 무기 수입국이자 중동 지역에서 가장 많은 국방비를 지출하는 나라다. 대한무역투자진흥공사(코트라)에 따르면 사우디의 국방비 지출은 2024년 기준 690억 달러(약 101조원)로 추산된다.
현재 사우디 정부는 ‘비전 2030’ 정책에 따라 2030년까지 국방 지출의 50%를 현지 생산 제품으로 대체하는 방산 국산화를 추진 중이다. 또 신형 호위함 도입 등 해군 현대화를 위한 사우디 해군 확장 프로그램(SNEP II)도 진행하고 있다.
HD현대중공업은 이번 전시회에서 6000t급 수출형 호위함 ‘HDF-6000’을 포함해 총 8종의 함정을 선보인다. HDF-6000은 사우디 요구 조건에 맞춰 함정 규모를 키우고 전투체계와 탑재 장비 성능을 대폭 강화한 이지스함급 호위함이다.
HD현대중공업은 사우디 국방부와 해군 관계자들을 대상으로 설계·건조·사업관리 역량을 결합한 패키지 솔루션을 강조하고, 페루 시마조선소에서 축적한 현지 건조 및 유지·보수·정비(MRO) 경험을 적극 소개할 계획이다.
이와 함께 향후 호위함 수주 시 HD한국조선해양과 사우디 국영 기업 아람코 등이 공동 투자해 설립한 사우디 IMI조선소를 중심으로 HDF-6000에 대한 현지 건조 비율을 점진적으로 확대하는 방안을 검토 중이다. 전시회 기간 중에 사우디 투자부와 LIG넥스원 STX엔진 등 국내 기업 12개사와 함께 사우디 현지 공급망 구축을 위한 공동 업무협약(MOU)도 체결한다. 이 역시 특정 수준의 현지 생산 비율을 요구하는 사우디 정책에 발맞춘 행보다.
한화그룹의 ‘방산 3총사’ 한화에어로스페이스 한화시스템 한화오션도 WDS에서 역대 최대 규모의 통합 전시 부스를 마련해 사우디를 공략한다. 인공지능(AI) 기술이 탑재된 미래형 통합 무기체계를 앞세워 한국의 국가전략 산업 역량을 선보이겠다는 계획이다.
한화는 AI 기술이 접목된 배회형 정밀유도무기(L-PGW) 등 첨단 무기체계를 처음 공개한다. L-PGW는 AI 기술로 표적을 정찰·식별해 위성 데이터링크로 정보를 전송하고 타격 시 자폭 드론이 분리·발사되는 새로운 개념의 무기체계다. 사우디 수출 맞춤형으로 제작된 K9A1 자주포와 사막 지형에 최적화된 차륜형 장갑차 ‘타이곤’도 선보인다.
해양 분야에서는 지난해 10월 진수식을 가진 장보고-III 배치-II 3000t급 잠수함과 잠수함기지, 수상함, 무인수상정 등을 전시한다. 특히 잠수함 기지는 운용국가 맞춤형 토탈패키지로 정비, 훈련, 인프라까지 일괄 구축할 수 있다. 단순 제품 공급을 넘어 산업기반 구축부터 정비와 운영까지 지원하는 모델로 사우디가 추진하는 ‘방산 산업화’의 실질적 솔루션을 제시하는 것이다.
한편 정부 차원의 군사외교도 병행되고 있다. 안규백 국방부 장관은 WDS 2026 참석을 위해 10일까지 사우디를 공식 방문한다. 이번 방문에서 칼리드 빈 살만 알 사우드 국방장관, 압둘라 빈 반다르 알 사우드 국가방위장관과 회담을 갖고 방산 협력과 군사 교류 확대 방안도 논의할 예정이다.
2024년 WDS에선 한국 방위사업청과 사우디 국방부가 중장기 방산 협력 MOU를 맺은 뒤 그 전년에 체결한 4조원대 천궁-II 수출 계약 건을 공개하기도 했다.
