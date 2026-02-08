경주 문무대왕면 산불 20시간 만에 진화… 54ha 피해
-송전탑 스파크 발화 가능성 조사
경북 경주시 문무대왕면 입천리 일원에서 발생한 산불이 20시간여 만에 진화됐다. 강풍과 복잡한 지형 등으로 진화에 어려움을 겪던 당국은 산불 발생 이틀째인 8일 오후 6시 주불을 끄며 불길을 잡는 데 성공했다고 밝혔다.
산림당국에 따르면 이번 산불은 지난 7일 오후 9시40분쯤 입천리 인근 야산에서 발생했다. 건조한 날씨와 초속 7m 안팎의 강한 바람을 타고 불길이 능선과 계곡을 따라 급속히 번졌다.
당국은 초기 진화에 어려움을 겪자 단계적으로 대응 수위를 높였다. 소방청은 산불 발생 15시간 뒤인 8일 오전 11시33분 국가소방동원령 1호를 발령해 대구·대전·울산·강원·충남 등 5개 시도의 인력 25명과 장비 5대를 긴급 투입했다. 울산·대구·부산에서는 재난회복차도 지원됐다.
이후 오후 3시30분에는 2차 동원령을 내려 부산·대구·울산·경남·창원 등 인근 지역의 산불전문진화차 5대와 소방펌프차 20대, 물탱크차 10대를 추가 투입했다.
산불 진화에는 총 헬기 45대와 차량 139대, 인력 523명이 동원됐다. 진화율은 오전 한때 60%까지 올랐으나 바람의 방향이 바뀌며 낮 12시 23%로 떨어졌다가, 오후 들어 집중 진화로 주불을 잡는 데 성공했다. 산불 영향 구역은 약 54ha로 추정한다.
소방청은 국가소방동원령을 해제하고 산불 진화에 투입됐던 다른 시도 소방력도 순차적으로 복귀할 예정이다.
이번 산불 진화 과정에는 강풍뿐 아니라 화선 일부 구간을 가로지르는 고압 송전탑이 걸림돌로 작용했다. 헬기가 안전 문제로 불길 근처로 접근하지 못하면서 공중 진화 효율이 크게 떨어진 것으로 알려졌다.
경북도와 경주시는 인명 피해를 막기 위해 인근 주민들에게 대피 명령을 내리고 대피 문자 발송 등 긴급 대응에 나섰다. 현재까지 인명 피해는 보고되지 않았다.
이번 산불의 발화 원인으로는 ‘송전탑 스파크’ 가능성이 거론되고 있다. 경주시 등에 따르면 인근 주민이 “송전탑에서 ‘펑’하는 소리가 난 뒤 송전탑에서 불이 시작됐다”고 진술한 것으로 파악됐다. 발화 지점인 문무대왕면 입천리 마을 바로 위에 설치된 송전탑에서 불꽃이 튀는 것을 직접 목격했다는 증언도 나온 것으로 파악됐다.
산림 및 소방 당국은 진화를 마친 만큼 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
