정원오, 서울시장 출마 공식화… “세금 아깝지 않은 서울”
더불어민주당 소속 정원오 성동구청장이 8일 “세금이 아깝지 않은 서울”을 만들겠다며 6·3 지방선거 서울시장 출마를 공식화했다. 지방선거 출마를 위한 공직자 사퇴 시한인 다음 달 5일 전 구청장직을 내려놓고 본격적으로 선거전에 뛰어들 것으로 예상된다.
정 구청장은 이날 영등포구 문래동 복합문화공간 ‘올댓마인드’에서 진행된 ‘매우만족, 정원오입니다’ 북콘서트에서 “서울시장에 출마하려고 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “시민들은 그들의 의견에 귀 기울이고 응원해주는 서울시를 바란다”며 “행정은 시민의 요구와 시민 불편을 해소하는 지점에서 시작해야 한다”고 출마 배경을 설명했다.
정 구청장은 또 “시장 임기가 4년이다. 4년 안에 거창하고 거대한 것을 이룰 순 없다”면서 “시민은 내 삶과 내 일상생활을 편하고 안전하게 뒷받침해 줄 서울시를 필요로 한다”고 말했다. 그러면서 “(이재명 대통령이 성남시장 시절 보여준) 실천·효능 행정은 제게 이정표와 같은 일이었고 많이 본받고 배웠다”고 덧붙였다.
정 구청장은 서울 자치구 중 유일한 3선 구청장이다. 낙후된 공업지대였던 성수동 일대를 현대적인 감성이 어우러진 ‘한국의 브루클린’으로 변모시켜 주목받았다. 이 대통령이 지난해 12월 공개적으로 “정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다”라고 SNS 언급한 뒤 민주당의 유력한 서울시장 후보로 급부상했다. 각종 여론조사에서 여권 후보 가운데 가장 앞서 나가고 있는 평가를 받는다.
현재 민주당에선 4선 박홍근·서영교 의원, 3선 박주민·전현희 의원, 재선 김영배 의원이 서울시장에 출마하겠다고 선언했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사