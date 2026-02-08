넥슨게임즈, 영케어러 대상 ‘위드영 겨울방학 힐링캠프’ 진행
넥슨게임즈는 넥슨재단 및 초록우산과 함께 지난 4일, 5일까지 양일간 ‘영케어러(Young Carer)’를 위한 ‘위드영 겨울방학 힐링캠프’를 진행했다.
영케어러는 장애, 질병, 노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동, 청소년 및 청년을 뜻한다. 넥슨게임즈는 지난해 11월 넥슨재단과 함께 이들을 지원하는 사회공헌 사업 ‘위드영(With Young) 프로젝트’를 시작하고, 초록우산에 1원을 기부한 바 있다.
위드영 프로젝트의 일환으로 마련한 이번 힐링캠프는 기존의 돌봄 부담 경감 지원에 더해 영케어러가 가족 돌봄 부담에서 잠시 벗어나 휴식과 정서적 회복의 시간을 보낼 수 있도록 기획됐다. 지원 대상 청소년 및 형제자매를 포함해 총 17명을 초대했다. 이틀에 걸쳐 게임 제작 과정 체험, 미술 심리치료사의 아트테라피 수업, 놀이공원 방문 등 다양한 프로그램을 마련했다.
넥슨게임즈 ESG TF 이영호 실장은 “위드영 프로젝트는 영케어러들의 돌봄 부담을 덜어주고 안정적인 삶을 이루도록 돕는 것이 목표”라며 “앞으로도 이들의 건강한 성장을 위한 다양한 지원 방안을 고민할 예정”이라고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
