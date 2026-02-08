독도 인근서 조업하던 선원 1명 실종
풍랑 경보가 내려진 독도 인근 바다에서 조업 중이던 채낚기 어선의 선원 1명이 다치고 1명이 바다에 빠져 실종돼 해경이 수색 중이다.
8일 동해해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시10분쯤 독도 남동방 46㎞ 해상에서 조업 중이던 34t급 채낚기 어선 A호에 타고 있던 인도네시아 국적의 30대 선원 B씨가 바다에 빠졌다. 또 다른 인도네시아 국적의 30대 선원 C씨는 머리를 다쳤다.
동해해경은 독도 인근에서 경비 중이던 3000t급 경비함정 2척과 1500t급 경비함정 1척을 현장에 급파하고 어업 지도선에 구조협조를 요청했다.
당시 사고 어선에는 한국인 4명과 외국인 5명 등 9명이 승선해 조업 중이었다.
해경은 바다에 추락한 선원 B씨에 대한 수색에 나서는 한편 머리를 다쳐 거동할 수 없는 C씨를 묵호항으로 이송하는 대로 119 구급대에 인계할 방침이다.
