“3특·행정수도 특별법 빠른 처리 해달라”…4개 특별자치시도 촉구
대한민국특별자치시도 행정협의회가 8일 서울 여의도 콘대드 호텔에서 긴급 간담회를 열고 3특·행정수도 특별법의 조속한 처리를 촉구하고 나섰다.
행정협의회는 강원‧제주‧전북특별자치도, 세종특별자치시로 구성된 협의체로 2023년 7월 출범했다. 간담회에는 김진태 강원지사, 김관영 전북지사, 최민호 세종시장이 참석했다. 오영훈 제주지사는 제주지역 폭설로 참석하지 못했다.
이날 간담회에서는 3특·행정수도 특별법 통과를 비롯해 광역 행정통합 인센티브에 대한 문제점 등을 논의하고 대응방안을 모색했다.
협의회는 간담회를 마친 뒤 입장문을 내고 “국회는 5극 3특 전략의 성공적인 완성을 위해 3특·행정수도 특별법을 행정통합법과 함께 조속히 처리해 달라”며 “정부는 특별자치시‧도에 대한 지원대책과 함께 보통교부세 제도 개선 등 안정적인 재정 기반 확충을 마련해 달라”고 촉구했다.
협의회 대표회장인 김진태 강원지사는 “부처 협의가 모두 끝난 강원특별법은 상정조차 안하고 300개가 넘는 통합특별법을 먼저 처리하는 것을 납득할 수 없다”며 “특별자치시도에 대한 지원대책도 정부가 제시해야 한다”고 말했다.
3특법은 특별자치도의 자치권과 규제특례, 재정권한을 확대해 지역 맞춤형 발전을 가능하게 하려는 내용을 담고 있다. 행정수도 특별법은 세종을 법적 행정수도로 명시하고 대통령실, 국회 등 국가기관의 이전 근거를 마련하려는 법안이다.
강원특별법 3차 개정안은 2024년 9월 발의됐지만 지금까지 국회 심사가 이뤄지지 않았다. 전북·제주 특별법과 세종 행정수도 특별법도 국회 문턱을 넘지 못한 채 장기간 계류 중이다.
반면 민주당이 지난달 30일 당론으로 발의한 광주·전남, 대전·충남 행정통합 특별법은 10일 국회 행정안전위원회 상정을 앞두고 있는 등 속도를 내고 있다.
이에 강원도민 3000여명은 9일 국회 본관 앞에서 집회를 열고 10일 예정된 행안위 법안소위에 강원특별법 3차 개정안 상정을 요구하기로 했다. 상경집회는 2023년 5월 국회 본청에서 열린 강원특별법 개정안 통과 촉구 결의대회 이후 3년만이다.
