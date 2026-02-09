[단독] 신천지, 이만희 ‘탈세 기소’ 막으려 대형로펌에 거액 ‘성공보수’ 약속

신천지 교주 이만희씨.

신천지 2인자로 알려진 고동안 전 총회총무는 2021년 6월 10일 신천지 소속 간부와의 통화에서 “(대형로펌 소속 변호사) A씨가 (조세포탈 사건들을 담당하는) B부장검사와 엄청 친하다고 한다”며 “B부장검사가 (A변호사에게) ‘수원지검이 너무 바빠 조세포탈 사건에 대한 관심이 크게 없어졌다. (곧 있을 인사로 부장검사가 바뀌면) 친한 사람을 찾아 잘 풀면 좋은 결과가 있을 것’이라고 했다”고 말했다.

합수본이 확보한 녹취록 중에는 고 전 총무가 “(이씨가) 이희자 한국근우회장에게 도와달라고 전화할 것이고, C의원을 통해서 수원지검장을 좀 요리해 달라고 말을 정확하게 하겠다(고 했다)”고 신천지 간부에게 말한 내용도 포함된 것으로 알려졌다.

일단락됐다. 그러자 이번에는 이씨와 태평양 사이 법적 다툼이 시작됐다. 이씨가 약속했던

추가보수 지급을 거부했기 때문이다.