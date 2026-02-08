민주당 고양시장 주자들 출판기념회 열고 정책·비전 경쟁
더불어민주당 소속 고양시장 출마 예정자들이 잇따라 출판기념회를 열고 정책 비전과 정치적 존재감을 드러내며 내년 지방선거를 향한 본격적인 행보에 나섰다.
민경선 전 경기교통공사 사장은 지난 7일 오후 고양 킨텍스 제2전시장에서 저서 ‘고양특례시, 새로운 도약’과 ‘도시를 바꾸는 교통혁명’ 출판기념회를 열고 사실상 ‘정책 출정식’에 준하는 행사를 치렀다.
이날 행사에는 김동연 경기도지사를 비롯해 추미애·김영진·한준호·김성회·김준혁·김문수 국회의원과 정원오 성동구청장 등 여권 핵심 인사들이 영상 축사를 통해 민 전 사장을 ‘검증된 실력가’로 평가하며 고양시 변화의 적임자라고 힘을 실었다.
특히 민 전 사장이 이재명 경기도지사 재임 시절 ‘노선입찰형 준공영제’를 설계한 정책 파트너였다는 점이 강조되며 중앙 정치와의 연결고리를 부각했다.
민 전 사장은 비전 발표를 통해 경기교통공사 재임 당시 자본잠식 상태였던 공사를 1년 만에 흑자로 전환한 성과와 대통령상을 수상한 수요응답형 교통서비스 ‘똑버스’ 도입 사례를 소개하며 실무형 리더십을 강조했다.
민 전 사장은 똑버스 확대와 서울행 프리미엄 전세버스 도입, 도심항공교통(UAM) 인프라 구축, 자율주행·트램 도입 등을 핵심 공약으로 제시하며 교통 혁신을 통한 첨단 일자리 도시 구상을 밝혔다.
민 전 사장은 “교통 혁신은 단순히 이동의 편리함을 넘어 도시 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 일자리를 만드는 핵심 동력”이라며, 고양시를 첨단기업이 찾아오는 자족도시로 만들겠다는 포부를 밝혔다.
이어 다음 날인 8일에는 장제환 더불어민주당 정책위 부의장이 고양꽃전시관 북카페에서 저서 ‘고양, 바로 세우겠습니다’ 출판기념회를 열고 시민들과 직접 소통하는 방식으로 행사를 진행했다. 장 부의장은 도시공학 박사로, 고양시의 주요 행정 논란과 정책 갈등을 시민의 시각에서 정리하고 향후 도시 운영의 방향을 제시했다.
이날 행사에는 정청래 당대표를 비롯해 김동연 경기도지사, 조정식·추미애·유은혜·박범계·이기헌·한준호·이성윤·문정복·이재강 등 전·현직 다수의 정치인들이 영상과 현장 축사를 통해 장 부의장의 정책 역량과 리더십을 높이 평가했다.
특히 이날 행사에 참석한 김성회(고양갑) 국회의원은 축사를 통해 고양시의 낮은 1인당 지역내총생산(GRDP)을 언급하며 “고양시의 가장 큰 과제는 일자리”라고 지적하고, 도시의 방향을 설계할 ‘기획자’로서 장제환 박사의 역할을 강조했다.
안진걸 민생경제연구소장은 현장 축사를 통해 지역화폐와 기본사회 정책 사례를 소개하며 “경제 성장과 민생 회복의 성과가 시민 모두에게 돌아가는 도시 모델을 고양에서도 실현할 수 있다”고 강조하며 장 부의장의 정책 방향에 힘을 실었다.
장 부의장은 책을 통해 고양시청 신청사 이전 논란, 준예산 사태, 대규모 개발 갈등 등 최근 고양시를 둘러싼 주요 행정 이슈들을 시민의 시선에서 정리하고, 문제의 반복 원인을 구조적으로 짚었다. 그는 도시 운영의 기준이 속도나 형식이 아니라 시민의 삶과 신뢰가 돼야 한다고 강조하며, 정책 결정 과정의 투명성과 숙의 민주주의 회복을 핵심 가치로 제시했다.
또한 장 부의장은 고양의 산업 구조와 일자리 부족 문제를 짚으며 도시공학적 관점에서 자족도시 전환 전략을 설명했다. 그는 “고양은 잠자는 도시가 아니라 스스로 먹고사는 도시로 전환해야 한다”며 첨단 산업, 공공 인프라, 기본사회 정책을 연계한 장기적 도시 비전을 제시했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
