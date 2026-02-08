“李대통령 설 선물 50만원에 팔아요”…당근 되팔이
이재명 대통령의 2026년 설 명절 선물이 도착하자마자 당근마켓 등 중고 거래 플랫폼에 등장했다.
8일 중고 거래 앱 당근마켓에는 이 대통령의 설 명절 선물을 판매한다는 내용의 게시물이 다수 올라와 있다. 가격은 20만원대부터 최대 50만원대까지 책정돼 있다. 일부 매물은 게시판에 올라오자마자 구매 문의가 몰리기도 한 것으로 전해졌다.
앞서 청와대는 지난 4일 설 명절을 맞아 이 대통령 명의의 선물을 호국영웅과 사회적 배려 대상자, 민주유공자 및 참전유공자의 배우자 등에게 전달했다고 밝혔다.
선물 세트는 집밥 재료로, 특별 제작된 그릇·수저 세트와 전국 각지의 특산 식재료로 구성됐다. 집밥 재료에는 수도권·충청권·동남권·대경권·호남권 등 5개 권역과 강원·전북·제주 등 3개 특별지역에서 생산된 농수산물이 포함됐다. 구성품은 쌀과 잡곡 3종, 떡국떡, 매생이, 표고버섯 채, 전통 간장 등이다.
그릇·수저 세트에는 소박하지만 따뜻한 집밥이 국민의 일상이 되길 바라는 대통령의 메시지가 반영됐다.
이 대통령은 연하장에서 “가족이 한자리에 모여 따뜻한 식사를 나누는 설 명절이 되길 바란다”며 “국민이 삶의 변화를 체감할 수 있도록 더욱 치열하게 노력하겠다”고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
