“李대통령 설 선물 50만원에 팔아요”…당근 되팔이

당근마켓에 올라온 이재명 대통령의 설 선물 판매 게시글과 청와대가 공개한 대통령 설 선물세트 모습. 뉴시스·연합

이재명 대통령의 2026년 설 명절 선물이 도착하자마자 당근마켓 등 중고 거래 플랫폼에 등장했다.