[밀라노 Pick] ‘포스트 이상화’ 김민선과 이나현, 선의의 경쟁 나선다

입력:2026-02-08 16:56
김민선이 지난 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 테스트 경기를 하고 있다. 연합뉴스

한국 스피드스케이팅 여자 단거리 ‘쌍두마차’ 김민선(27·의정부시청)과 이나현(21·한국체대)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 선의의 경쟁을 펼친다.

차세대 ‘빙속 여제’로 꼽히는 김민선은 자신의 세 번째 올림픽 무대에서 생애 첫 올림픽 메달을 노린다. 먼저 10일(한국시간) 새벽 여자 1000m에서 5위권 진입을 목표로 달린다. 예열을 마친 뒤 16일에는 주 종목인 500m에서 시상대에 오르겠다는 각오다. 2018년 평창 대회 때 500m 16위를 기록했던 그는 직전 베이징 대회에선 7위로 순위를 끌어올렸다.

김민선은 이번 대회를 위해 훈련 방식도 완전히 바꿨다. 올림픽을 겨냥해 시즌 막판 몸 상태가 최고조에 오를 수 있게 했다. 이 여파로 2022-2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 500m 세계 랭킹 1위에 올랐던 그는 성적이 크게 떨어지기도 했다. 올 시즌 초반까지도 부침을 겪다가 지난해 12월 월드컵 4차 대회에서 동메달을 따내며 마침내 궤도에 올랐다.

‘괴물 신인’ 이나현도 함께 달린다. 170㎝ 큰 키에 파워가 장점인 이나현은 최근 몇 년 새 무서운 속도로 성장했다. 지난해 하얼빈 동계아시안게임에서 4개 전 종목에서 메달을 따냈고, 이번 국가대표 선발전에선 김민선을 제치고 종합 1위로 태극마크를 달았다. 2025-2026시즌 ISU 월드컵 1~4차 대회 500m에서 랭킹 4위에 올랐다.

이나현이 지난 3일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 훈련하고 있다. 연합뉴스

한국 여자 스피드스케이팅은 2018년 이상화가 은퇴한 이후 메달 소식이 없다. 그의 후계자로 꼽히는 두 선수가 이번 대회 500m에서 8년 만의 메달 획득에 도전한다. 다만 최근 이상화의 세계 기록(36초36)을 12년 만에 깬 네덜란드의 펨케 콕(36초09)을 넘어서야 한다. 또 일본의 요시다 유키코, 미국의 에린 잭슨 등 쟁쟁한 선수들이 버티고 있다.

빠른 빙판 적응이 관건이 될 것으로 보인다. 이번 경기장은 대형 전시장 건물 안에 임시로 지어졌다. 시멘트 바닥이 아니라 나무판자 위에 얼음이 깔렸다. 공사 지연으로 지난해 테스트 경기가 이뤄지지 못하면서 모두에게 낯선 경기장이다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

