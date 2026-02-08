[밀라노 Pick] ‘포스트 이상화’ 김민선과 이나현, 선의의 경쟁 나선다

김민선이 지난 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 테스트 경기를 하고 있다. 연합뉴스

먼저 10일(한국시간) 새벽 여자 1000m에서 5위권 진입을 목표로 달린다. 예열을 마친 뒤 16일에는 주 종목인 500m에서 시상대에 오르겠다는 각오다. 2

지난해 12월 월드컵 4차 대회에서 동메달을 따내며 마침내 궤도에 올랐다.

170㎝ 큰 키에 파워가 장점인 이나현은

이나현이 지난 3일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 훈련하고 있다. 연합뉴스

공사 지연으로 지난해 테스트 경기가 이뤄지지 못하면서 모두에게 낯선 경기장이다.