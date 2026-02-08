中 호텔, 카드 꽂자마자 몰카…외모평가·실시간 중계까지
중국 일부 호텔 객실에 설치된 몰래카메라를 통해 촬영된 불법 영상이 대규모로 유통된 정황이 포착됐다.
영국 BBC는 6일(현지시간) 중국 호텔 객실에서 촬영된 것으로 보이는 불법 촬영 영상 수천 건이 여러 온라인 사이트에서 거래되고 있는 사실을 확인했다고 보도했다. BBC는 약 18개월간 추적 조사를 진행해 텔레그램 등 SNS에서 홍보되는 불법 웹사이트와 애플리케이션 6곳을 특정했다.
이 가운데 한 플랫폼 운영자는 호텔 객실에 180대 이상의 몰래카메라를 설치했다고 홍보했다. 일부 텔레그램 채널은 회원 수가 1만 명에 달하는 것으로 나타났다.
BBC가 7개월 동안 불법 사이트를 모니터링한 결과, 최소 54대의 카메라로 촬영된 영상이 실제 유통되고 있었고, 이 중 절반가량은 실시간으로 송출되고 있었다.
일부 생중계 사이트는 월 450위안(약 9만5000원)을 내면 여러 객실 영상을 시청할 수 있도록 운영됐다. 영상은 투숙객이 객실 키카드를 꽂는 순간부터 촬영이 시작됐으며, 시청자는 영상을 되감거나 내려받는 것도 가능했다.
BBC는 일반적인 객실 이용률을 고려할 경우 수천명의 투숙객이 촬영됐을 가능성이 있다고 분석했다. 다수 피해자는 촬영 사실 자체를 인지하지 못했을 것으로 추정된다.
텔레그램 일부 채널에서는 이용자들이 투숙객의 외모나 성적 행위를 평가하는 대화를 나누는가 하면, 객실 조명이 꺼지면 불만을 제기하거나 영상 속 여성을 모욕하는 발언도 오간 것으로 전해졌다.
BBC는 구독자와 SNS 사용자, 자체 조사를 통해 몰래카메라 중 하나가 중국 중부 정저우의 한 호텔 객실에 설치돼 있다는 사실을 확인하고 해당 객실에서 침대를 향해 설치된 카메라를 벽 환기장치 안에서 발견했다.
취재 결과 카메라를 철거하는 과정조차 텔레그램 채널에서 빠르게 공유됐고 운영자는 이를 대체할 다른 호텔 카메라가 새롭게 작동되고 있다고 공지해 환호받기도 했다.
BBC는 이 같은 불법 촬영 및 유통이 조직적으로 이뤄지고 있으며 관련 종사자 약 12명을 확인했다고 전했다. 취재 과정에서는 카메라 설치를 주선하고 플랫폼을 운영하는 ‘상위 소유자’ 존재도 드러났다.
이 같은 불법 영상 유통은 수익성도 높은 것으로 나타났다. BBC는 멤버십과 구독료 등을 기준으로 한 운영자가 지난해 4월 이후 최소 16만3200위안(약 3450만원)을 벌어들인 것으로 추산했다. 이는 중국 통계국이 발표한 지난해 평균 연소득 4만3377위안(약 917만원)의 약 3.7배 수준이다.
중국 호텔 내 불법 촬영 문제는 약 10년 전부터 꾸준히 제기돼 왔다. 중국 정부는 지난해 4월 호텔 사업자가 몰래카메라 설치 여부를 정기 점검하도록 하는 규정을 도입했다.
다만 BBC는 몰래카메라 판매와 사용에 대한 규제가 존재함에도, 선전 화창베이 전자상가 등에서는 관련 장비를 비교적 쉽게 구할 수 있는 것으로 확인됐다고 전했다. 또한 호텔 객실 내 불법 촬영 위험 역시 여전히 해소되지 않았다고 지적했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사