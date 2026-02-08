강은희 대구교육감 “통합 특별법에 교육자치권 반영 안돼”
강은희 대구시교육감이 행정통합 특별법에 대해 교육자치권 확대 관련 내용이 반영되지 않았다며 문제를 제기했다.
대한민국교육감협의회장인 강 교육감은 8일 낸 보도자료에서 “통합 특별법에 교육계의 핵심 요구가 제대로 반영되지 않고 있는데 특별시 출범과 동시에 교육현장이 심각한 혼란에 직면할 것”이라며”며 “교육은 통합 이후 조정할 부수적 영역이 아니라 통합 단계부터 함께 설계돼야 할 핵심 분야로 교육 분야의 실질적 변화를 위해 교육자치 권한 확대가 필요하다”고 밝혔다.
또 “현재 수준의 재정 유지에 머물러서는 안 되며 중앙정부 차원의 특별한 재정지원이 반드시 필요하다”며 “통합 이후 대구·경북은 서울의 32배가 넘는 광활한 행정구역 안에서 도시와 농산어촌 간 교육격차 등 복합적인 문제가 동시에 발생할 것”이라고 주장했다.
이어 “이를 제도적으로 뒷받침하지 못한다면 통합은 교육의 질적 도약이 아니라 하향으로 이어질 수밖에 없다”고 덧붙였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
