[단독] ‘윤핵관’에 장검 건네려 한 근우회장… 신천지 대선 전 尹 접촉 시도 정황

입력:2026-02-08 16:14
‘이만희 조력자’ 이희자 한국근우회장
국힘 의원 만나 ‘윤핵관’ 접촉 시도

신천지 교주 이만희(가운데)씨가 2020년 11월 보석이 허가돼 수원구치소에서 석방된 직후 경기도 의왕 자택에서 이희자(오른쪽) 근우회장과 만나 대화하고 있다. 독자 제공

신천지와 정치권의 가교 역할을 했다는 의혹을 받는 이희자 한국근우회장이 2022년 초 20대 대선을 앞두고 ‘윤핵관’(윤석열 전 대통령 핵심 관계자)에게 접근을 시도한 정황이 드러났다. 이 회장은 당시 국민의힘 의원과 만나 윤석열 전 대통령(당시 국민의힘 대선 후보)의 최측근에게 장식용 장검을 전달해달라고 요청한 것으로 파악됐다. 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 이 회장 등 신천지 측 인사들이 대선 당시 윤 전 대통령 측과 접촉을 시도한 정황을 다각도로 확인하고 있다.

8일 국민일보 취재를 종합하면 이 회장은 2022년 초 국회에서 국민의힘 소속 현직 의원이었던 A씨와 면담하고 장식용 장검을 전달했다. 검의 길이는 1m 안팎으로, 칼날에는 상형문자로 보이는 문양이 새겨져 있었다. 이 회장은 당시 만남에서 윤 전 대통령의 최측근이자 이른바 ‘윤핵관’으로 불리던 B씨에게 이 검을 전달해달라고 요청한 것으로 파악됐다.

다만 검이 실제로 B씨에게 전달되지는 않은 것으로 전해졌다. A씨는 국민일보에 “‘이런 게 왔으니 가져갔으면 좋겠다’고 했는데 B씨는 일단 ‘놔두라’고 그랬다”며 “시간이 지난 뒤 (B씨는) 안 받겠다고 그랬고, 당시 대선이라 정신이 없어 기억에서 잊혀졌다”고 설명했다. A씨는 이 회장에게 검을 돌려주려고도 했으나 이 회장이 받으려 하지 않았고, 최종 반환 여부는 A씨도 기억하지 못한다고 했다.

이는 이 회장이 신천지 교주 이만희씨로부터 정치권 접촉을 요청받은 뒤 윤 전 대통령 측 인사들에게 접근을 시도한 정황으로 보인다. 합수본이 확보한 녹취록에 따르면 ‘신천지 2인자’ 고동안 전 총무는 2021년 6월 9일 전 신천지 간부와의 통화에서 “(이씨가) 김모 변호사와 이희자 회장님을 통해서 윤석열 라인도 잡고 가고 싶어 하신다”고 언급했다. 이 회장은 2022년 1월 16일 윤 전 대통령과 서울 마포구의 한 식당에서 함께 사진을 찍기도 했다.

이 회장은 2019년 무렵부터 신천지와 교류하며 이씨의 조력자 역할을 해온 것으로 알려졌다. 전 신천지 간부는 최근 국민일보와의 통화에서 “(이씨는) 이 회장을 무조건 도와주고 또 도움을 받으려 했다”며 “윤석열에게 갈 수 있는 유일한 통로로 믿었다”고 설명했다.

실제로 이씨는 2020년 7월 30일 고 전 총무와의 통화 녹취에서 “우리나라에서 제일 큰 사회단체가 근우회”라며 “근우회가 전부 우리한테 다 들어 있다”고 말했다. 이 회장은 2020년 9월 감염병예방법 위반 등 혐의로 수원구치소에 수감돼 있던 이씨에게 “어떤 수단과 방법을 써서(라도) 선생님(이만희)의 병보석을 이룰 수 있도록 최선의 노력으로 목숨을 걸겠다”는 내용의 자필 편지를 쓰기도 했다.

합수본은 신천지가 정치권과 맺어온 관계 전반을 복원한다는 방침이다. 합수본은 지난 6일 고 전 총무를 참고인 신분으로 처음 불러 조사하며 신천지의 국민의힘 집단 당원 가입 여부 및 이씨의 지시 여부 등을 추궁한 것으로 전해졌다.

이서현 김동규 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr

구자창 기자
구자창 기자
