[단독] ‘윤핵관’에 장검 건네려 한 근우회장… 신천지 대선 전 尹 접촉 시도 정황
‘이만희 조력자’ 이희자 한국근우회장
국힘 의원 만나 ‘윤핵관’ 접촉 시도
신천지와 정치권의 가교 역할을 했다는 의혹을 받는 이희자 한국근우회장이 2022년 초 20대 대선을 앞두고 ‘윤핵관’(윤석열 전 대통령 핵심 관계자)에게 접근을 시도한 정황이 드러났다. 이 회장은 당시 국민의힘 의원과 만나 윤석열 전 대통령(당시 국민의힘 대선 후보)의 최측근에게 장식용 장검을 전달해달라고 요청한 것으로 파악됐다. 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 이 회장 등 신천지 측 인사들이 대선 당시 윤 전 대통령 측과 접촉을 시도한 정황을 다각도로 확인하고 있다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 이 회장은 2022년 초 국회에서 국민의힘 소속 현직 의원이었던 A씨와 면담하고 장식용 장검을 전달했다. 검의 길이는 1m 안팎으로, 칼날에는 상형문자로 보이는 문양이 새겨져 있었다. 이 회장은 당시 만남에서 윤 전 대통령의 최측근이자 이른바 ‘윤핵관’으로 불리던 B씨에게 이 검을 전달해달라고 요청한 것으로 파악됐다.
다만 검이 실제로 B씨에게 전달되지는 않은 것으로 전해졌다. A씨는 국민일보에 “‘이런 게 왔으니 가져갔으면 좋겠다’고 했는데 B씨는 일단 ‘놔두라’고 그랬다”며 “시간이 지난 뒤 (B씨는) 안 받겠다고 그랬고, 당시 대선이라 정신이 없어 기억에서 잊혀졌다”고 설명했다. A씨는 이 회장에게 검을 돌려주려고도 했으나 이 회장이 받으려 하지 않았고, 최종 반환 여부는 A씨도 기억하지 못한다고 했다.
이는 이 회장이 신천지 교주 이만희씨로부터 정치권 접촉을 요청받은 뒤 윤 전 대통령 측 인사들에게 접근을 시도한 정황으로 보인다. 합수본이 확보한 녹취록에 따르면 ‘신천지 2인자’ 고동안 전 총무는 2021년 6월 9일 전 신천지 간부와의 통화에서 “(이씨가) 김모 변호사와 이희자 회장님을 통해서 윤석열 라인도 잡고 가고 싶어 하신다”고 언급했다. 이 회장은 2022년 1월 16일 윤 전 대통령과 서울 마포구의 한 식당에서 함께 사진을 찍기도 했다.
이 회장은 2019년 무렵부터 신천지와 교류하며 이씨의 조력자 역할을 해온 것으로 알려졌다. 전 신천지 간부는 최근 국민일보와의 통화에서 “(이씨는) 이 회장을 무조건 도와주고 또 도움을 받으려 했다”며 “윤석열에게 갈 수 있는 유일한 통로로 믿었다”고 설명했다.
실제로 이씨는 2020년 7월 30일 고 전 총무와의 통화 녹취에서 “우리나라에서 제일 큰 사회단체가 근우회”라며 “근우회가 전부 우리한테 다 들어 있다”고 말했다. 이 회장은 2020년 9월 감염병예방법 위반 등 혐의로 수원구치소에 수감돼 있던 이씨에게 “어떤 수단과 방법을 써서(라도) 선생님(이만희)의 병보석을 이룰 수 있도록 최선의 노력으로 목숨을 걸겠다”는 내용의 자필 편지를 쓰기도 했다.
합수본은 신천지가 정치권과 맺어온 관계 전반을 복원한다는 방침이다. 합수본은 지난 6일 고 전 총무를 참고인 신분으로 처음 불러 조사하며 신천지의 국민의힘 집단 당원 가입 여부 및 이씨의 지시 여부 등을 추궁한 것으로 전해졌다.
이서현 김동규 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
