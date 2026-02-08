10마리 들어오면 6~7마리 죽는다
지난해 제주동물보호센터에 입소한 유기·유실동물 절반이 안락사 처리된 것으로 나타났다.
8일 제주도에 따르면 지난해 제주시 용강동 동물보호센터에 입소하거나 전년도에서 이월된 보호 동물은 개와 고양이를 포함해 모두 3710마리다. 이 가운데 1778마리(47.9%)가 안락사됐고, 642마리(17.3%)가 자연사했다.
입양되거나 재입양을 위해 보호단체에 기증된 동물은 753마리로 20.2%에 불과했다. 10마리 중 2마리만이 새 주인을 만나거나 입양 기회를 얻었고, 나머지 6~7마리는 시설에서 죽음을 맞은 것이다.
보호단체 기증이 바로 입양을 의미하는 것은 아니기 때문에 실제 입양률은 이보다 더 낮다.
제주도는 2024년에도 3908마리를 구조해 1880마리(48.1%)를 안락사 처리했다. 입양은 520마리로 13.3%에 그쳤다.
2023년에는 4487마리를 구조해 1976마리(44%)를 안락사했으며, 입양률은 10.7%(481마리)에 불과했다.
제주도의 안락사 비율은 전국 평균과 비교해 크게 높은 수준이다. 전국 평균 안락사 비율은 2023년 17.9%(11만3072마리 중 2만346마리), 2024년 18.4%(10만6824마리 중 1만9712마리)로, 제주가 2~3배 높다.
반면 입양률은 전국 평균보다 크게 낮다. 2023년과 2024년 제주도 입양률은 각각 10.7%와 13.3%로, 같은 기간 전국 평균 24.2%와 23.5%의 절반 수준에 머물렀다. 입양률이 30% 이상인 경북, 대구, 충북과 비교하면 격차는 더욱 크게 벌어진다.
제주도의 안락사 비율이 높은 것은 수용 규모가 작기 때문이라고 제주도 관계자는 설명했다. 제주동물보호센터의 수용 규모는 250마리 내외로, 매년 4000마리 안팎의 입소 동물을 장기간 보호하기 어려운 상황이다.
이 때문에 센터에서는 입양 가능성이 낮은 성견이나 아픈 동물을 우선 안락사 처리하고 있다. 강아지의 경우 파보바이러스 등 치사율이 높은 감염병이 퍼지면 줄줄이 안락사해야 하는 경우도 많다.
지난해 12월 8일 입소한 동물 26마리 가운데 20마리가 안락사됐다. 자연사 1마리, 방사 1마리, 동물단체 기증과 입양이 각 2마리였다. 안락사된 20마리 중 7마리는 같은 장소에서 데려온 형제자매견이었다.
지난해 제주시 애월읍에 제2동물보호센터가 개설됐지만 적정 수용 규모는 200마리 내외로, 기존 센터와 합쳐도 450마리 수준에 불과해 여전히 턱없이 부족한 실정이다.
이 같은 상황 때문에 도민들이 이용하는 온라인 커뮤니티에서는 “유기동물 신고는 하지 말아달라. 차라리 거리에 살게 두라”는 글까지 올라올 정도다.
제주동물보호센터 관계자는 “제주도 유기·유실동물 구조율이 3.7%로 지역 규모 대비 매우 높은 편”이라며 “수용 여력이 낮아 어쩔 수 없는 상황”이라고 말했다.
도 관계자는 “제주도는 늘어나는 유기견을 사전에 차단하기 위해 지난 2019년 전국 최초로 반려견 중성화 지원사업을 시작했고, 현재는 길고양이와 입양동물에 대해서도 지원을 하고 있다”며 “일반 가정에서 동물을 유기하지 않는 노력이 필요하다”고 강조했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
